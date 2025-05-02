США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке
Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 38631 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 97129 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 97941 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 109146 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 114661 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 291082 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 155559 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 170945 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 226312 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 255293 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+4°
1.3м/с
71%
755 мм
Популярные новости

Оккупанты возле Крымского моста приведены в полную боевую готовность – партизаны

1 мая, 17:29 • 11116 просмотра

Виткофф не заинтересован в должности советника по нацбезопасности при Белом доме - CNN

1 мая, 17:30 • 8398 просмотра

В Киевской области таксист пытался похитить 6-летнюю девочку: его уже отправили под стражу

1 мая, 17:57 • 6480 просмотра

США отправляют Украине списанные самолеты со свалки “на запчасти” - СМИ

1 мая, 18:12 • 12011 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 8480 просмотра
публикации

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 97735 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 196162 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 291084 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 224457 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 258698 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Дональд Трамп

Михаил Федоров

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Франция

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 5566 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 8790 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 18506 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 25166 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 28360 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Телеграмма

9К720 Искандер

Rockwell B-1 Lancer

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

Киев • УНН

 • 202 просмотра

США не планируют отменять действующие санкции против россии, возможно введение новых. Госсекретарь Рубио заявил о готовности США и дальше помогать в мирных переговорах между Украиной и рф.

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

Соединенные Штаты Америки не будут отменять действующие санкции против россии, вместо этого могут ввести новые. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, информирует УНН.

Детали

Она напомнила, что президент США Дональд Трамп ранее выразил готовность ввести вторичные санкции в случае отказа кремля соглашаться на мир.

Конечно мы не отменяем никаких действующих санкций. Президент хочет, чтобы все наши действия как государства были дипломатическими - он четко придерживается этого подхода. В то же время он понимает, что есть и другие регионы мира, другие глобальные вопросы, которые требуют внимания

- сказала Брюс.

Также, по ее словам, госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности США и в дальнейшем помогать в мирных переговорах между Украиной и рф.

"Суть изменений заключается в том, что мы по-прежнему остаемся вовлеченными и будем помогать, чем сможем. Однако мы больше не будем оперативно летать по миру, чтобы участвовать в переговорах. Теперь это ответственность двух сторон", - пояснила пресс-секретарь Госдепа.

Напомним

На днях Тэмми Брюс предупредила, что Вашингтон откажется от посредничества в дипломатических усилиях по прекращению войны в Украине, если "не будет достигнуто прогресса".

В Сенате США готовят "сокрушительные" санкции против рф в случае отсутствия переговоров01.05.25, 09:49 • 8524 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Марко Рубио
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$62.65
Bitcoin
$96,961.20
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.15
Золото
$3,257.12
Ethereum
$1,847.48