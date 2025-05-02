США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп
Киев • УНН
США не планируют отменять действующие санкции против россии, возможно введение новых. Госсекретарь Рубио заявил о готовности США и дальше помогать в мирных переговорах между Украиной и рф.
Соединенные Штаты Америки не будут отменять действующие санкции против россии, вместо этого могут ввести новые. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, информирует УНН.
Детали
Она напомнила, что президент США Дональд Трамп ранее выразил готовность ввести вторичные санкции в случае отказа кремля соглашаться на мир.
Конечно мы не отменяем никаких действующих санкций. Президент хочет, чтобы все наши действия как государства были дипломатическими - он четко придерживается этого подхода. В то же время он понимает, что есть и другие регионы мира, другие глобальные вопросы, которые требуют внимания
Также, по ее словам, госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности США и в дальнейшем помогать в мирных переговорах между Украиной и рф.
"Суть изменений заключается в том, что мы по-прежнему остаемся вовлеченными и будем помогать, чем сможем. Однако мы больше не будем оперативно летать по миру, чтобы участвовать в переговорах. Теперь это ответственность двух сторон", - пояснила пресс-секретарь Госдепа.
Напомним
На днях Тэмми Брюс предупредила, что Вашингтон откажется от посредничества в дипломатических усилиях по прекращению войны в Украине, если "не будет достигнуто прогресса".
В Сенате США готовят "сокрушительные" санкции против рф в случае отсутствия переговоров01.05.25, 09:49 • 8524 просмотра