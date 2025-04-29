США припинять посередництво у питанні війни в Україні, якщо не буде прогресу - Держдеп
Київ • УНН
Держдеп США попередив, що відмовиться від дипломатичних зусиль, якщо сторони не запропонують конкретні кроки до миру. Раніше Трамп заявляв про можливість виходу з переговорів.
Державний департамент США попередив, що Вашингтон відмовиться від посередництва в дипломатичних зусиллях із припинення війни в Україні, якщо "не буде досягнуто прогресу". Про це повідомила рчениця Держдепу Теммі Брюс, інформує УНН із посиланням на CNN.
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Вона підкреслила, що нині "обидві сторони повинні представити конкретні пропозиції щодо того, як покласти край цьому конфлікту"
Подальші дії залежать від президента. Якщо прогресу не буде, ми відступимо як посередники в цьому процесі
При цьому на запитання, чи варто розцінювати її слова як відмову США від європейської та української контрпропозицій, Брюс не дала прямої відповіді й повторила свою заяву.
Нагадаємо
Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.
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