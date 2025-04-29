США прекратят посредничество в вопросе войны в Украине, если не будет прогресса - Госдеп
Киев • УНН
Госдеп США предупредил, что откажется от дипломатических усилий, если стороны не предложат конкретные шаги к миру. Ранее Трамп заявлял о возможности выхода из переговоров.
Государственный департамент США предупредил, что Вашингтон откажется от посредничества в дипломатических усилиях по прекращению войны в Украине, если "не будет достигнуто прогресса". Об этом сообщила спикер Госдепа Темми Брюс, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Она подчеркнула, что сейчас "обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту"
Дальнейшие действия зависят от президента. Если прогресса не будет, мы отступим как посредники в этом процессе
При этом на вопрос, стоит ли расценивать ее слова как отказ США от европейских и украинских контрпредложений, Брюс не дала прямого ответа и повторила свое заявление.
Напомним
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины. Это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.
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