США прекратят посредничество в вопросе войны в Украине, если не будет прогресса - Госдеп

Государственный департамент США предупредил, что Вашингтон откажется от посредничества в дипломатических усилиях по прекращению войны в Украине, если "не будет достигнуто прогресса". Об этом сообщила спикер Госдепа Темми Брюс, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Она подчеркнула, что сейчас "обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту"

Дальнейшие действия зависят от президента. Если прогресса не будет, мы отступим как посредники в этом процессе - сказала Брюс.

При этом на вопрос, стоит ли расценивать ее слова как отказ США от европейских и украинских контрпредложений, Брюс не дала прямого ответа и повторила свое заявление.

Напомним

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины. Это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.

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