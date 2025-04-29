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Мирные переговоры зашли в тупик: путин продолжает требовать частично оккупированные украинские земли – Bloomberg

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

путин настаивает на признании аннексированных территорий в составе рф как условие переговоров, что усложняет усилия Трампа по прекращению огня. Переговоры зашли в тупик.

Мирные переговоры зашли в тупик: путин продолжает требовать частично оккупированные украинские земли – Bloomberg

российский диктатор владимир путин продолжает требовать узаконивания захвата четырех частично оккупированных регионов Украины как часть любого соглашения о прекращении войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои три источника в москве, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, это требование наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа достичь прекращения огня и окончательного прекращения войны на фоне растущего разочарования в Белом доме из-за отсутствия прогресса в переговорах.

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По словам двух человек, пожелавших остаться неназванными, посланник Трампа Стив Виткофф во время длительных переговоров в кремле в пятницу, 25 апреля, пытался убедить путина, что россия должна согласиться на прекращение огня, которое прекратит боевые действия вдоль нынешней линии фронта.

Вместо этого путин продолжает стоять на своем в аппетитах на захват украинских земель.

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По словам еще одного источника, переговоры сейчас зашли в тупик. Для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между путиным и Трампом.

Мы не комментируем текущие обсуждения. Мы продолжаем добиваться прогресса как с Украиной, так и с россией, чтобы довести этот конфликт до мирного урегулирования

– заявил представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт.

Напомним

путин объявил четыре области востока и юга Украины — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую — "навсегда" частью россии после того, как провел референдумы в районах, оккупированных его войсками, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения 2022 года. россия добавила их в свою конституцию, хотя ей так и не удалось захватить всю территорию, которую охватывают эти регионы. 

Лилия Набока

Лилия Набока

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