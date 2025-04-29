россия “что-то готовит” в беларуси, прикрываясь военными учениями - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим летом россия "что-то готовит" в беларуси, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Президент подчеркнул, что страны, граничащие с рф, должны быть готовы к любым событиям. Об этом Зеленский сказал во время выступления на саммите Триморья, передает УНН.

Вся Европа, особенно наш регион, граничащий с россией, должна говорить единым голосом. Мы все хотим, чтобы Европа и США оставались сильными партнерами. Мы все хотим, чтобы эта война завершилась справедливо – без каких-либо вознаграждений для путина, и особенно – без единого клочка земли. И нам всем нужно сохранять давление на россию – каждый может внести свой вклад, чтобы помочь нам достичь полного и безусловного прекращения огня как можно быстрее – хотя бы на 30 дней. Именно это может заложить основу для настоящей, действенной дипломатии - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине до сих пор нужна поддержка, ведь россия хочет затянуть эту войну.

Мы также ценим каждую инвестицию в нашу оборонную промышленность и обещаем: то, что мы строим сейчас, будет защищать не только нас, но и тех, кто инвестирует. И посмотрите на беларусь – этим летом россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог. Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству - добавил Зеленский.

Напомним

Министерство внутренних дел Польши объявило о запуске новых технологий мониторинга на польско-белорусской границе. В частности, на приграничных с Беларусью реках введены электронные заграждения.