россия “что-то готовит” в беларуси, прикрываясь военными учениями - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что россия готовит что-то в беларуси, прикрываясь военными учениями. Он подчеркнул, что страны, граничащие с рф, должны быть готовы к любым событиям.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим летом россия "что-то готовит" в беларуси, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Президент подчеркнул, что страны, граничащие с рф, должны быть готовы к любым событиям. Об этом Зеленский сказал во время выступления на саммите Триморья, передает УНН.
Вся Европа, особенно наш регион, граничащий с россией, должна говорить единым голосом. Мы все хотим, чтобы Европа и США оставались сильными партнерами. Мы все хотим, чтобы эта война завершилась справедливо – без каких-либо вознаграждений для путина, и особенно – без единого клочка земли. И нам всем нужно сохранять давление на россию – каждый может внести свой вклад, чтобы помочь нам достичь полного и безусловного прекращения огня как можно быстрее – хотя бы на 30 дней. Именно это может заложить основу для настоящей, действенной дипломатии
Он подчеркнул, что Украине до сих пор нужна поддержка, ведь россия хочет затянуть эту войну.
Мы также ценим каждую инвестицию в нашу оборонную промышленность и обещаем: то, что мы строим сейчас, будет защищать не только нас, но и тех, кто инвестирует. И посмотрите на беларусь – этим летом россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог. Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству
Напомним
Министерство внутренних дел Польши объявило о запуске новых технологий мониторинга на польско-белорусской границе. В частности, на приграничных с Беларусью реках введены электронные заграждения.