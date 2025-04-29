росія “щось готує” в білорусі, прикриваючись військовими навчаннями - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього літа росія "щось готує" в білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Президент наголосив, що країни, які межують з рф, мають бути готовими до будь-яких подій. Про це Зеленський сказав під час виступу на саміті Триморʼя, передає УНН.

Уся Європа, особливо наш регіон, що межує з росією, повинна говорити єдиним голосом. Ми всі хочемо, щоб Європа та США залишалися сильними партнерами. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо – без жодних винагород для путіна, і особливо – без жодного клаптика землі. І нам усім потрібно зберігати тиск на росію – кожен може зробити свій внесок, щоб допомогти нам досягти повного й безумовного припинення вогню якнайшвидше – хоча б на 30 днів. Саме це може закласти основу для справжньої, дієвої дипломатії - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні досі потрібна підтримка, адже росія хоче затягнути цю війну.

Ми також цінуємо кожну інвестицію в нашу оборонну промисловість і обіцяємо: те, що ми будуємо зараз, захищатиме не лише нас, а й тих, хто інвестує. І подивіться на білорусь – цього літа росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже. Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці - додав Зеленський.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ Польщі оголосило про запуск нових технологій моніторингу на польсько-білоруському кордоні. Зокрема, на прикордонних з Білоруссю річках запроваджено електронні загородження.