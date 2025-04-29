Мирні переговори зайшли в глухий кут: путін продовжує вимагати частково окуповані українські землі - Bloomberg

російський диктатор володимир путін продовжує вимагати узаконення загарбання чотирьох частково окупованих регіонів України як частину будь-якої угоди про припинення війни. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої три джерела в москві, передає УНН.

Як зазначає видання, ця вимога завдає удару по зусиллях президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню та остаточного припинення війни на тлі зростаючого розчарування в Білому домі через відсутність прогресу в переговорах.

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За словами двох осіб, які побажали залишитися неназваними, посланець Трампа Стів Віткофф під час тривалих переговорів у кремлі в п'ятницю, 25 квітня, намагався переконати путіна, що росія повинна погодитися на припинення вогню, яке припинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту.

Натомість путін продовжує стояти на своєму в апетитах на загарбання українських земель.

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За словами ще одного джерела, переговори наразі зайшли в глухий кут. Для досягнення подальшого прогресу потрібен прямий контакт між путіним і Трампом.

Ми не коментуємо поточні обговорення. Ми продовжуємо досягати прогресу як з Україною, так і з росією, щоб довести цей конфлікт до мирного врегулювання