Мирні переговори зайшли в глухий кут: путін продовжує вимагати частково окуповані українські землі - Bloomberg
Київ • УНН
путін наполягає на визнанні анексованих територій у складі рф як умову переговорів, що ускладнює зусилля Трампа щодо припинення вогню. Переговори зайшли в глухий кут.
російський диктатор володимир путін продовжує вимагати узаконення загарбання чотирьох частково окупованих регіонів України як частину будь-якої угоди про припинення війни. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої три джерела в москві, передає УНН.
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Як зазначає видання, ця вимога завдає удару по зусиллях президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню та остаточного припинення війни на тлі зростаючого розчарування в Білому домі через відсутність прогресу в переговорах.
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За словами двох осіб, які побажали залишитися неназваними, посланець Трампа Стів Віткофф під час тривалих переговорів у кремлі в п'ятницю, 25 квітня, намагався переконати путіна, що росія повинна погодитися на припинення вогню, яке припинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту.
Натомість путін продовжує стояти на своєму в апетитах на загарбання українських земель.
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За словами ще одного джерела, переговори наразі зайшли в глухий кут. Для досягнення подальшого прогресу потрібен прямий контакт між путіним і Трампом.
Ми не коментуємо поточні обговорення. Ми продовжуємо досягати прогресу як з Україною, так і з росією, щоб довести цей конфлікт до мирного врегулювання
Нагадаємо
путін оголосив чотири області сходу та півдня України — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську — "назавжди" частиною росії після того, як провів референдуми в районах, окупованих його військами, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. росія додала їх до своєї конституції, хоча їй так і не вдалося захопити всю територію, яку охоплюють ці регіони.