Трамп прагне припинення вогню в Україні на 30 днів. У РНБО кажуть, що потрібен тиск на путіна у вигляді санкцій

Спецпредставник президента США з питань росії та України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп хоче повного припинення вогню щонайменше на 30 днів з можливістю продовжити його. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко наголосив на необхідності тиску на російського диктатора володимира путіна заради цього, передає УНН.

Президент хоче постійного, всеосяжного припинення вогню щонайменше на 30 днів, а потім ми можемо продовжити його. Він абсолютно правий. Це те, чого ми хочемо досягти. І коли ви подивитеся на все, з чим українці готові працювати, то тепер це стосується росіян, путіна. Гаразд, ми маємо одну сторону, тепер вам потрібно підійти з іншого боку, і я думаю, що ми вже близько - сказав Келлог.

Коваленко наголосив, що "всеохоплююче припинення вогню треба протиснути".

Україна давно погодилась, зриває тільки путін. І тому путін заслужив санкції проти тіньового флоту, на якому тримається практично весь експорт нафти зараз - додав Коваленко.

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Президент США Дональд Трамп говорячи про війну в Україні наголосив, що потрібно подивитися, що станеться протягом наступного періоду - приблизно тижня, адже "залишилися останні штрихи".

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