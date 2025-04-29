Трамп про війну в Україні: подивимося, що станеться протягом наступного періоду, залишилися останні штрихи
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що потрібно подивитися, що станеться в Україні протягом тижня, бо залишилися останні штрихи. Він також назвав це війною Байдена.
Президент США Дональд Трамп говорячи про війну в Україні наголосив, що потрібно подивитися, що станеться протягом наступного періоду - приблизно тижня, адже "залишилися останні штрихи". Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, та зауважив, що це війна Байдена й він не збирається обтяжувати себе цим, передає УНН.
Подивимося, що станеться протягом наступного періоду - приблизно тижня. Ми дійшли до останніх штрихів. І знову ж таки, це війна Байдена. Я не збираюся обтяжувати себе цим. Це жахлива війна. Вона ніколи не мала б статися...
Довідка
Це інтерв'ю було проведене з Трампом у четвер, 24 квітня до його зустрічі із Зеленським у Ватикані 26 квітня.
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Доповнення
Трамп заявляв, що його зустріч із Володимиром Зеленським у Ватикані пройшла добре, і наступні кілька днів покажуть, чи був прогрес.
Згодом після зустрічі із Зеленським Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що у путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні кілька днів й і додав, що задумався - чи хоче путін зупиняти війну.
В неділю, 27 квітня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень буде дуже важливим й вирішальним щодо переговорів про досягнення миру в Україні.
28 квітня Марко Рубіо у розмові з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим поговорив про "наступні кроки в російсько-українських мирних переговорах".
Перед цим очільник міністерства закордонних справ країни-агресора сергій лавров заявляв, що росія заявила про "готовність до переговорів з Україною" і про "певні поступки", але не по всіх питаннях.