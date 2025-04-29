Трамп о войне в Украине: посмотрим, что произойдет в течение следующего периода, остались последние штрихи

Президент США Дональд Трамп, говоря о войне в Украине, подчеркнул, что нужно посмотреть, что произойдет в течение следующего периода - примерно недели, ведь "остались последние штрихи". Об этом он сказал в интервью The Atlantic, и отметил, что это война Байдена и он не собирается обременять себя этим, передает УНН.

Посмотрим, что произойдет в течение следующего периода - примерно недели. Мы дошли до последних штрихов. И опять же, это война Байдена. Я не собираюсь обременять себя этим. Это ужасная война. Она никогда не должна была случиться... - заявил Трамп.

Справка

Это интервью было проведено с Трампом в четверг, 24 апреля до его встречи с Зеленским в Ватикане 26 апреля.

Трамп считает, что "спасает" Украину от рф

Дополнение

Трамп заявлял, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо, и следующие несколько дней покажут, был ли прогресс.

Впоследствии после встречи с Зеленским Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что у путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние несколько дней и добавил, что задумался - хочет ли путин останавливать войну.

В воскресенье, 27 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя будет очень важной и решающей в отношении переговоров о достижении мира в Украине.

28 апреля Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел россии сергеем лавровым поговорил о "следующих шагах в российско-украинских мирных переговорах".

Перед этим глава министерства иностранных дел страны-агрессора сергей лавров заявлял, что россия заявила о "готовности к переговорам с Украиной" и об "определенных уступках", но не по всем вопросам.