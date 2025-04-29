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Трамп считает, что "спасает" Украину от рф

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

Дональд Трамп считает, что "спасает" Украину от рф. Он подчеркнул важность предоставленных Украине "Джавелинов".

Трамп считает, что "спасает" Украину от рф

Президент США Дональд Трамп считает, что "спасает" Украину от россии, и если бы не его помощь, Украина была бы "раздавлена очень скоро". Об этом он сказал в интервью The Atlantic, передает УНН.

Детали

"Я думаю, что я спасаю эту страну (Украину - ред.). Я думаю, что эта страна была бы раздавлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза. И если бы не я, я тот, кто дал им "Джавелины, которые подбили танки. Знаете, тот танковый момент был важным моментом, когда танки застряли в грязи, и я дал им огромное количество "Джавелинов". Это противотанковые истребители. И они уничтожили все эти танки, когда они застряли в грязи. Знаете, это был важный момент, потому что, если бы эти танки вошли, они были бы в 71 миле от Киева и собирались захватить Киев. Это был конец войны, она бы закончилась за день", - сказал Трамп.

Президент США в очередной раз заявил, что в войне погибло гораздо больше людей, чем сообщается.

"Не только солдаты. Это много солдат, но и много других людей тоже. И, знаете, я действительно могу утверждать, что я был очень хорошим, потому что спасаю эту страну. Премьер-министр Норвегии - очень уважаемый человек - говорит, что если бы президент Трамп не вмешался, эта война никогда бы не закончилась. Я думаю, что делаю большую услугу Украине. Я в это верю", - сказал Трамп.

США задерживают передачу Украине танков Abrams из Австралии - ABC29.04.25, 09:09 • 2104 просмотра

Дополнение

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что если не прекратить войну россии против Украины в ближайшее время, украинцы не смогут ее выиграть.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел россии сергеем лавровым поговорил о "следующих шагах в российско-украинских мирных переговорах".

Анна Мурашко

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