Трамп считает, что "спасает" Украину от рф

Президент США Дональд Трамп считает, что "спасает" Украину от россии, и если бы не его помощь, Украина была бы "раздавлена очень скоро". Об этом он сказал в интервью The Atlantic, передает УНН.

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"Я думаю, что я спасаю эту страну (Украину - ред.). Я думаю, что эта страна была бы раздавлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза. И если бы не я, я тот, кто дал им "Джавелины, которые подбили танки. Знаете, тот танковый момент был важным моментом, когда танки застряли в грязи, и я дал им огромное количество "Джавелинов". Это противотанковые истребители. И они уничтожили все эти танки, когда они застряли в грязи. Знаете, это был важный момент, потому что, если бы эти танки вошли, они были бы в 71 миле от Киева и собирались захватить Киев. Это был конец войны, она бы закончилась за день", - сказал Трамп.

Президент США в очередной раз заявил, что в войне погибло гораздо больше людей, чем сообщается.

"Не только солдаты. Это много солдат, но и много других людей тоже. И, знаете, я действительно могу утверждать, что я был очень хорошим, потому что спасаю эту страну. Премьер-министр Норвегии - очень уважаемый человек - говорит, что если бы президент Трамп не вмешался, эта война никогда бы не закончилась. Я думаю, что делаю большую услугу Украине. Я в это верю", - сказал Трамп.

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Дополнение

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что если не прекратить войну россии против Украины в ближайшее время, украинцы не смогут ее выиграть.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел россии сергеем лавровым поговорил о "следующих шагах в российско-украинских мирных переговорах".