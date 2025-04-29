США задерживают передачу Украине танков Abrams из Австралии - ABC
Киев • УНН
США тормозят передачу Украине танков Abrams, находящихся в Австралии. Существуют опасения, что танки могут не дойти до Украины из-за возможного заключения мирного договора.
Соединенные Штаты Америки задерживают передачу Украине танков Abrams, которые находятся в Австралии. Об этом сообщает ABC Net, передает УНН.
Детали
Обещанная Австралией партия старых американских танков задерживается: по данным публикации, это частично связано с сопротивлением со стороны США.
Кроме того, в оборонном ведомстве Австралии знают, какой характер имеет российско-украинская война – обе стороны активно используют разведывательные и ударные дроны.
Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти танки — крыша танка является самой слабой точкой Abrams. Также идет война дронов
В то же время существует беспокойство, что с возможным заключением мирного договора партия танков может не доехать до Украины и застрять где-то посреди океана. Для ухода за танками в таких условиях не хватает квалифицированного персонала, говорится в публикации.
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