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США задерживают передачу Украине танков Abrams из Австралии - ABC

Киев • УНН

 • 740 просмотра

США тормозят передачу Украине танков Abrams, находящихся в Австралии. Существуют опасения, что танки могут не дойти до Украины из-за возможного заключения мирного договора.

США задерживают передачу Украине танков Abrams из Австралии - ABC

Соединенные Штаты Америки задерживают передачу Украине танков Abrams, которые находятся в Австралии. Об этом сообщает ABC Net, передает УНН.

Детали

Обещанная Австралией партия старых американских танков задерживается: по данным публикации, это частично связано с сопротивлением со стороны США.

Кроме того, в оборонном ведомстве Австралии знают, какой характер имеет российско-украинская война – обе стороны активно используют разведывательные и ударные дроны.

Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти танки — крыша танка является самой слабой точкой Abrams. Также идет война дронов

— сказал один из представителей оборонного ведомства, пожелавший оставаться анонимным.

В то же время существует беспокойство, что с возможным заключением мирного договора партия танков может не доехать до Украины и застрять где-то посреди океана. Для ухода за танками в таких условиях не хватает квалифицированного персонала, говорится в публикации.

Украина обеспечивает фронт оружием: 40% всей техники произведено отечественным ВПК25.04.25, 16:16 • 2638 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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