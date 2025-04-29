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Financial Times

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США затримують передачу Україні танків Abrams з Австралії - ABC

Київ • УНН

 • 776 перегляди

США гальмують передачу Україні танків Abrams, що знаходяться в Австралії. Існують побоювання, що танки можуть не дійти до України через можливе укладання мирного договору.

США затримують передачу Україні танків Abrams з Австралії - ABC

Сполучені Штати Америки затримують передачу Україні танків Abrams, які знаходяться в Австралії. Про це повідомляє ABC Net, передає УНН.

Деталі

Обіцяна Австралією партія старих американських танків затримується: за даними публікації, це частково пов’язано з опором з боку США.

Крім того, у оборонному відомстві Австралії знають, який характер має російсько-українська війна – обидві сторони активно використовують розвідувальні і ударні дрони.

Ми починаємо сумніватися, чи насправді українці хочуть ці танки — дах танка є найслабшою точкою Abrams. Також йде війна дронів

— сказав один з представників оборонного відомства, який побажав залишатися анонімним.

Водночас існує занепокоєння, що з можливим укладанням мирного договору партія танків може не доїхати до України і застрягти десь посередині океану. Для догляду за танками в таких умовах бракує кваліфікованого персоналу, йдеться в публікації.

Україна забезпечує фронт зброєю: 40% всієї техніки зроблено вітчизняним ВПК25.04.25, 16:16 • 2638 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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