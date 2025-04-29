США затримують передачу Україні танків Abrams з Австралії - ABC
Київ • УНН
США гальмують передачу Україні танків Abrams, що знаходяться в Австралії. Існують побоювання, що танки можуть не дійти до України через можливе укладання мирного договору.
Сполучені Штати Америки затримують передачу Україні танків Abrams, які знаходяться в Австралії. Про це повідомляє ABC Net, передає УНН.
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Обіцяна Австралією партія старих американських танків затримується: за даними публікації, це частково пов’язано з опором з боку США.
Крім того, у оборонному відомстві Австралії знають, який характер має російсько-українська війна – обидві сторони активно використовують розвідувальні і ударні дрони.
Ми починаємо сумніватися, чи насправді українці хочуть ці танки — дах танка є найслабшою точкою Abrams. Також йде війна дронів
Водночас існує занепокоєння, що з можливим укладанням мирного договору партія танків може не доїхати до України і застрягти десь посередині океану. Для догляду за танками в таких умовах бракує кваліфікованого персоналу, йдеться в публікації.
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