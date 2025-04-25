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Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
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Україна забезпечує фронт зброєю: 40% всієї техніки зроблено вітчизняним ВПК

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Український ВПК забезпечує понад 40% потреб фронту, і до 2025 року планується збільшення виробництва до 35 млрд доларів. Уряд розробляє програми підтримки виробників.

Україна забезпечує фронт зброєю: 40% всієї техніки зроблено вітчизняним ВПК

Понад 40% всього, що працює на фронті - зроблено в Україні. Очікується, що до кінця 2025 року 35 млрд оборонного виробництва буде зроблено всередині країни.

Про це в ефірі телемарафону повідомив член Комітету з питань податкової та митної політики Олексій Леонов передає УНН.

Деталі

За словами Леонова оборонний комплекс в Україні наразі почуває себе краще, ніж будь-коли за часів незалежності, проте підстави для розвитку є драматичними. Він також зазначив, що наразі майже половина техніки на фронті - продукт вітчизняного ВПК.

На сьогодні понад 40% усього, що працює на фронті, зроблено в Україні й це дійсно результат української стратегії та спільної роботи

- сказав він.

Також Леонов додав, що на теперішній час ВПК є локомотивом української економіки.

"Майже мільярд гривень на цей рік було виділено на здешевшання кредитів для ВПК. Сьогодні, коли ми говоримо про ВПК - це не лише про фронт – це вже дійсно локомотив української економіки. Темп зростання дуже швидкий, навіть вибуховий. Якщо у 2022 році було 3 млрд доларів, то у 2024 – це вже 20 млрд, а до кінця 2025 року очікується, що 35 млрд оборонного виробництва буде зроблено всередині країни", – зазначив член комітету з питань фінансів та митної політики.

Леонов назвав цю тенденцію певною мілітаризацію економіки та зазначив, що уряд продовжує серйозно працювати над цим питанням та розроблює нові програми, які дають можливість українському виробництву розвиватися.

"Наприклад нещодавно було запущено нову грантову програму, зроблену для перемоги, для виробників комплектуючих в Україні й ці гранти до 8 млн грн на запуск обладнання на умовах співфінансування", - додав він.

Майже 105 млрд дол. допомоги від США прибули до України у вигляді зброї – Зеленський24.04.25, 21:43 • 5872 перегляди

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