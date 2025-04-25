Украина обеспечивает фронт оружием: 40% всей техники произведено отечественным ВПК

Более 40% всего, что работает на фронте - сделано в Украине. Ожидается, что к концу 2025 года 35 млрд оборонного производства будет сделано внутри страны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил член Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Алексей Леонов передает УНН.

Детали

По словам Леонова оборонный комплекс в Украине сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо за время независимости, однако основания для развития являются драматичными. Он также отметил, что сейчас почти половина техники на фронте - продукт отечественного ВПК.

На сегодня более 40% всего, что работает на фронте, сделано в Украине и это действительно результат украинской стратегии и совместной работы - сказал он.

Также Леонов добавил, что в настоящее время ВПК является локомотивом украинской экономики.

"Почти миллиард гривен на этот год был выделен на удешевление кредитов для ВПК. Сегодня, когда мы говорим о ВПК - это не только о фронте - это уже действительно локомотив украинской экономики. Темп роста очень быстрый, даже взрывной. Если в 2022 году было 3 млрд долларов, то в 2024 - это уже 20 млрд, а к концу 2025 года ожидается, что 35 млрд оборонного производства будет сделано внутри страны", - отметил член комитета по вопросам финансов и таможенной политики.

Леонов назвал эту тенденцию определенной милитаризацией экономики и отметил, что правительство продолжает серьезно работать над этим вопросом и разрабатывает новые программы, которые дают возможность украинскому производству развиваться.

"Например, недавно была запущена новая грантовая программа, сделанная для победы, для производителей комплектующих в Украине и эти гранты до 8 млн грн на запуск оборудования на условиях софинансирования", - добавил он.

Почти 105 млрд дол. помощи от США прибыли в Украину в виде оружия – Зеленский