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Трамп вважає, що "рятує" Україну від рф

Київ • УНН

 • 1838 перегляди

Дональд Трамп вважає, що "рятує" Україну від рф. Він наголосив на важливості наданих Україні "Джавелінів".

Трамп вважає, що "рятує" Україну від рф

Президент США Дональд Трамп вважає, що "рятує" Україну від росії, і якби не його допомога, Україна була б "розчавлена ​​дуже скоро". Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає УНН.

Деталі

"Я гадаю, що я рятую цю країну (Україну - ред.). Я думаю, що ця країна була б розчавлена ​​дуже скоро. Це велика воєнна машина. Подивімось правді у вічі. І якби не я, я той, хто дав їм "Джавеліни, які підбили танки. Знаєте, той танковий момент був важливим моментом, коли танки застрягли в багнюці, і я дав їм величезну кількість "Джавелінів". Це протитанкові винищувачі. І вони знищили всі ці танки, коли вони застрягли у бруді. Знаєте, це був важливий момент, бо, якби ці танки увійшли, вони були б за 71 милю від Києва і збиралися захопити Київ. То був кінець війни, вона б закінчилася за день", - сказав Трамп.

Президент США вкотре заявив, що у війні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється.

"Не лише солдати. Це багато солдатів, але й багато інших людей також. І, знаєте, я справді можу стверджувати, що я був дуже добрим, бо рятую цю країну. Прем'єр-міністр Норвегії - дуже шанована людина - каже, що якби президент Трамп не втрутився, ця війна ніколи б не закінчилася. Я думаю, що роблю велику послугу Україні. Я в це вірю", - сказав Трамп.

США затримують передачу Україні танків Abrams з Австралії - ABC29.04.25, 09:09 • 2628 переглядiв

Доповнення

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що якщо не припинити війну росії проти України найближчим часом, українці не зможуть її виграти.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо у розмові з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим поговорив про "наступні кроки в російсько-українських мирних переговорах".

Анна Мурашко

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