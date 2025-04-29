Трамп вважає, що "рятує" Україну від рф

Президент США Дональд Трамп вважає, що "рятує" Україну від росії, і якби не його допомога, Україна була б "розчавлена ​​дуже скоро". Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає УНН.

Деталі

"Я гадаю, що я рятую цю країну (Україну - ред.). Я думаю, що ця країна була б розчавлена ​​дуже скоро. Це велика воєнна машина. Подивімось правді у вічі. І якби не я, я той, хто дав їм "Джавеліни, які підбили танки. Знаєте, той танковий момент був важливим моментом, коли танки застрягли в багнюці, і я дав їм величезну кількість "Джавелінів". Це протитанкові винищувачі. І вони знищили всі ці танки, коли вони застрягли у бруді. Знаєте, це був важливий момент, бо, якби ці танки увійшли, вони були б за 71 милю від Києва і збиралися захопити Київ. То був кінець війни, вона б закінчилася за день", - сказав Трамп.

Президент США вкотре заявив, що у війні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється.

"Не лише солдати. Це багато солдатів, але й багато інших людей також. І, знаєте, я справді можу стверджувати, що я був дуже добрим, бо рятую цю країну. Прем'єр-міністр Норвегії - дуже шанована людина - каже, що якби президент Трамп не втрутився, ця війна ніколи б не закінчилася. Я думаю, що роблю велику послугу Україні. Я в це вірю", - сказав Трамп.

США затримують передачу Україні танків Abrams з Австралії - ABC

Доповнення

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що якщо не припинити війну росії проти України найближчим часом, українці не зможуть її виграти.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо у розмові з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим поговорив про "наступні кроки в російсько-українських мирних переговорах".