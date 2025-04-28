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"Це буде критичний тиждень": у Держдепі розповіли деталі розмови Рубіо з лавровим

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

Держсекретар США Рубіо обговорив з лавровим кроки у мирних переговорах та наголосив на необхідності негайного припинення війни в Україні. Розмова відбулася після зустрічі посланника США Віткоффа з путіним.

"Це буде критичний тиждень": у Держдепі розповіли деталі розмови Рубіо з лавровим

Державний секретар США Марко Рубіо у розмові з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим говорив про "наступні кроки в російсько-українських мирних переговорах". Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що розмова з лавровим відбулася з ініціативи російської сторони.

Держсекретар підкреслив своєму російському колезі наступні кроки в мирних переговорах між росією та Україною та необхідність негайного припинення війни. Сполучені Штати серйозно налаштовані сприяти припиненню цієї безглуздої війни

- йдеться у повідомленні.

москва чекає від України "сигналів" для прямих переговорів - російські "ЗМІ"28.04.25, 11:18 • 19201 перегляд

Водночас CNN вказує, що дзвінок відбувся після зустрічі спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у москві.

"Це буде критичний тиждень для зусиль щодо припинення війни в Україні", - цитує видання Рубіо.

Нагадаємо

Напередодні відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ російської федерації сергія лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо. Згідно з повідомленням пресслужби російського мзс, було продовжено "продуктивний обмін думками" щодо ключових аспектів російсько-американського політичного діалогу, при цьому основну увагу було приділено тематиці "української кризи".

У Європі та Україні побоюються, що Трамп може вийти з "мирних переговорів" - FT28.04.25, 22:22 • 1062 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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