"Це буде критичний тиждень": у Держдепі розповіли деталі розмови Рубіо з лавровим
Київ • УНН
Держсекретар США Рубіо обговорив з лавровим кроки у мирних переговорах та наголосив на необхідності негайного припинення війни в Україні. Розмова відбулася після зустрічі посланника США Віткоффа з путіним.
Державний секретар США Марко Рубіо у розмові з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим говорив про "наступні кроки в російсько-українських мирних переговорах". Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що розмова з лавровим відбулася з ініціативи російської сторони.
Держсекретар підкреслив своєму російському колезі наступні кроки в мирних переговорах між росією та Україною та необхідність негайного припинення війни. Сполучені Штати серйозно налаштовані сприяти припиненню цієї безглуздої війни
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Водночас CNN вказує, що дзвінок відбувся після зустрічі спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у москві.
"Це буде критичний тиждень для зусиль щодо припинення війни в Україні", - цитує видання Рубіо.
Нагадаємо
Напередодні відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ російської федерації сергія лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо. Згідно з повідомленням пресслужби російського мзс, було продовжено "продуктивний обмін думками" щодо ключових аспектів російсько-американського політичного діалогу, при цьому основну увагу було приділено тематиці "української кризи".
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