лавров та Рубіо поспілкувалися телефоном: про що йшла мова

У неділю, 27 квітня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ російської федерації сергія лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє пресслужба російського мзс, інформує УНН.

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Зазначається, що було продовжено "продуктивний обмін думками" щодо ключових аспектів російсько-американського політичного діалогу, який "суттєво активізувався останнім часом".

Основну увагу було приділено тематиці української кризи - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що лаавров та Рубіо "підкреслили важливість консолідації передумов, що складаються, для початку переговорів з метою узгодження надійного шляху до довгострокового сталого світу".

"Порушувалися також деякі інші міжнародні питання. Умовлено продовжувати контакти на всіх рівнях", - розповіли в мзс рф.

Нагадаємо

У неділю росія заявила про "готовність до переговорів з Україною" і про "певні поступки", але не по всіх питаннях. За словами очільника міністерства закордонних справ країни-агресорки сергія лаврова, кремль не збирається вести переговори щодо "територіальної цілісності російської території". Йдеться про окуповані і анексовані території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

росія та Україна мають чимось пожертвувати для миру - Рубіо