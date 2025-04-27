Лавров цинічно заявив про «готовність до переговорів», висунувши умови

росія заявила про "готовність до переговорів з Україною" і про "певні поступки", але не по всіх питаннях. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ країни-агресора сергій лавров, передає УНН.

Деталі

За словами лаврова, кремль не збирається вести переговори щодо "територіальної цілісності російської території". Йдеться про окуповані і анексовані території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Також лавров заявив, що росія нібито не отримувала від США пропозицій щодо скасування санкцій, починаючи з 2014 року. Щодо контролю над Запорізькою атомної електростанції, яку росіяни окупували в 2022 році, то кремль не буде виводити звідти війська. Як зазначив лавров, на сьогоднішній день ЗАЕС "знаходиться в надійних руках".

Водночас російський диктатор володимир путін нібито готовий до припинення війни, якщо союзники припинять надавати Україні зброю, а Київ не використає перемир’я для переозброєння, каже лавров.

путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом без жодних попередніх умов - пєсков