Лавров цинічно заявив про «готовність до переговорів», висунувши умови
Київ • УНН
Лавров заявив про готовність до переговорів, але відкинув питання щодо територіальної цілісності та контролю над ЗАЕС. Путін готовий до миру, якщо припинять постачання зброї.
росія заявила про "готовність до переговорів з Україною" і про "певні поступки", але не по всіх питаннях. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ країни-агресора сергій лавров, передає УНН.
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За словами лаврова, кремль не збирається вести переговори щодо "територіальної цілісності російської території". Йдеться про окуповані і анексовані території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.
Також лавров заявив, що росія нібито не отримувала від США пропозицій щодо скасування санкцій, починаючи з 2014 року. Щодо контролю над Запорізькою атомної електростанції, яку росіяни окупували в 2022 році, то кремль не буде виводити звідти війська. Як зазначив лавров, на сьогоднішній день ЗАЕС "знаходиться в надійних руках".
Водночас російський диктатор володимир путін нібито готовий до припинення війни, якщо союзники припинять надавати Україні зброю, а Київ не використає перемир’я для переозброєння, каже лавров.
путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом без жодних попередніх умов - пєсков26.04.25, 17:09 • 4126 переглядiв