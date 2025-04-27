Лавров цинично заявил о «готовности к переговорам», выдвинув условия

россия заявила о "готовности к переговорам с Украиной" и об "определенных уступках", но не по всем вопросам. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны-агрессора сергей лавров, передает УНН.

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По словам лаврова, кремль не собирается вести переговоры по "территориальной целостности российской территории". Речь идет об оккупированных и аннексированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также лавров заявил, что россия якобы не получала от США предложений об отмене санкций, начиная с 2014 года. Относительно контроля над Запорожской атомной электростанции, которую россияне оккупировали в 2022 году, то кремль не будет выводить оттуда войска. Как отметил лавров, на сегодняшний день ЗАЭС "находится в надежных руках".

В то же время российский диктатор владимир путин якобы готов к прекращению войны, если союзники прекратят предоставлять Украине оружие, а Киев не использует перемирие для перевооружения, говорит лавров.

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