Лавров цинично заявил о «готовности к переговорам», выдвинув условия
Киев • УНН
Лавров заявил о готовности к переговорам, но отверг вопрос о территориальной целостности и контроле над ЗАЭС. Путин готов к миру, если прекратят поставки оружия.
россия заявила о "готовности к переговорам с Украиной" и об "определенных уступках", но не по всем вопросам. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны-агрессора сергей лавров, передает УНН.
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По словам лаврова, кремль не собирается вести переговоры по "территориальной целостности российской территории". Речь идет об оккупированных и аннексированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Также лавров заявил, что россия якобы не получала от США предложений об отмене санкций, начиная с 2014 года. Относительно контроля над Запорожской атомной электростанции, которую россияне оккупировали в 2022 году, то кремль не будет выводить оттуда войска. Как отметил лавров, на сегодняшний день ЗАЭС "находится в надежных руках".
В то же время российский диктатор владимир путин якобы готов к прекращению войны, если союзники прекратят предоставлять Украине оружие, а Киев не использует перемирие для перевооружения, говорит лавров.
путин на встрече с Виткоффом подтвердил готовность рф к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий - песков26.04.25, 17:09 • 4126 просмотров