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лавров и Рубио пообщались по телефону: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 138 просмотра

лавров и Рубио провели телефонный разговор по поводу "украинского кризиса". Они подчеркнули важность переговоров для достижения долгосрочного мира.

лавров и Рубио пообщались по телефону: о чем шла речь

В воскресенье, 27 апреля, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что был продолжен "продуктивный обмен мнениями" по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который "существенно активизировался в последнее время".

Основное внимание было уделено тематике украинского кризиса

- говорится в сообщении.

Также указывается, что лаавров и Рубио "подчеркнули важность консолидации предпосылок, складывающихся, для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру".

"Поднимались также некоторые другие международные вопросы. Условлено продолжать контакты на всех уровнях", - рассказали в МИД РФ.

Напомним

В воскресенье россия заявила о "готовности к переговорам с Украиной" и об "определенных уступках", но не по всем вопросам. По словам главы министерства иностранных дел страны-агрессора сергея лаврова, кремль не собирается вести переговоры о "территориальной целостности российской территории". Речь идет об оккупированных и аннексированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

россия и Украина должны чем-то пожертвовать для мира - Рубио27.04.25, 19:01 • 4018 просмотров

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