лавров и Рубио пообщались по телефону: о чем шла речь
Киев • УНН
лавров и Рубио провели телефонный разговор по поводу "украинского кризиса". Они подчеркнули важность переговоров для достижения долгосрочного мира.
В воскресенье, 27 апреля, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что был продолжен "продуктивный обмен мнениями" по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который "существенно активизировался в последнее время".
Основное внимание было уделено тематике украинского кризиса
Также указывается, что лаавров и Рубио "подчеркнули важность консолидации предпосылок, складывающихся, для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру".
"Поднимались также некоторые другие международные вопросы. Условлено продолжать контакты на всех уровнях", - рассказали в МИД РФ.
Напомним
В воскресенье россия заявила о "готовности к переговорам с Украиной" и об "определенных уступках", но не по всем вопросам. По словам главы министерства иностранных дел страны-агрессора сергея лаврова, кремль не собирается вести переговоры о "территориальной целостности российской территории". Речь идет об оккупированных и аннексированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
россия и Украина должны чем-то пожертвовать для мира - Рубио27.04.25, 19:01 • 4018 просмотров