"Это будет критическая неделя": в Госдепе рассказали детали разговора Рубио с лавровым
Киев • УНН
Госсекретарь США Рубио обсудил с лавровым шаги в мирных переговорах и подчеркнул необходимость немедленного прекращения войны в Украине. Разговор состоялся после встречи посланника США Виткоффа с путиным.
Государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел россии сергеем лавровым говорил о "следующих шагах в российско-украинских мирных переговорах". Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что разговор с лавровым состоялся по инициативе российской стороны.
Госсекретарь подчеркнул своему российскому коллеге следующие шаги в мирных переговорах между россией и Украиной и необходимость немедленного прекращения войны. Соединенные Штаты серьезно настроены содействовать прекращению этой бессмысленной войны
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В то же время CNN указывает, что звонок состоялся после встречи специального посланника президента США Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным в москве.
"Это будет критическая неделя для усилий по прекращению войны в Украине", - цитирует издание Рубио.
Напомним
Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Согласно сообщению пресс-службы российского МИД, был продолжен "продуктивный обмен мнениями" по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, при этом основное внимание было уделено тематике "украинского кризиса".
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