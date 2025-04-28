В Европе и Украине опасаются, что Трамп может выйти из "мирных переговоров" - FT

Европейские и украинские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп находится на грани отхода от мирных переговоров с Киевом и Москвой, потенциально используя незначительный прогресс в переговорах как "оправдание", чтобы сказать, что его работа сделана. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на "людей, информированных о дискуссиях", информирует УНН.

Детали

Авторы напоминают, что Трамп был избран на фоне обещания положить конец войне за "24 часа", но его обращение к российскому диктатору владимиру путину относительно 30-дневного прекращения огня не получили поддержки, не говоря уже о длительном перемирии.

После последних переговоров с США европейские и украинские чиновники убеждены, что Трамп готов сделать любой прорыв на этой неделе, когда он "будет отмечать" первые 100 дней пребывания в должности, даже если это не достигнет долгосрочного результата - цитирует издание своих собеседников.

Один европейский чиновник сказал, что Трамп "создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить решение проблемы Украине и нам".

Официальные лица США "обеспокоены тем, что у них действительно нет никаких договоренностей с россией", и начали выдвигать идеи относительно соглашения, которое могло бы вписаться в быстрый график Трампа сообщил источник, информированный с ходом переговоров.

Некоторые украинские чиновники также заявили журналистам об опасениях, что Трамп выйдет из "мирных переговоров". На этом фоне Киев непублично увеличил внутреннее производство вооружения и активизировал переговоры с европейскими союзниками о будущей помощи.

"Худшее, что может случиться в украинско-американских отношениях, - это когда Трамп потеряет какой-либо интерес к Украине. ... Это может быть воспринято путиным как молчаливое разрешение США на эскалацию войны", - пишет издание со ссылкой на источник в Киеве.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна соглашаться на последнее предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с россией. По его убеждению, это было бы похоже на "капитуляцию".

В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня