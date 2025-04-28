Москва ждет от Украины "сигналов" для прямых переговоров - российские Telegram-каналы
Киев • УНН
Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины "сигналов" о готовности к прямым переговорам. Москва заявляет о готовности к мирному процессу без предварительных условий.
Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил, что россия ждет от Украины "сигналов" о "готовности к прямым переговорам". Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
По словам пескова, москва "пока не видит" со стороны Киева "готовности к прямым переговорам". В то же время он заявил, что усилия США по "выводу процесса по Украине в мирное русло" якобы продолжаются.
Представитель путина добавил, что россия "неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу". Также песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о прекращении огня по Украине.
Ну, были такие слова. Но продолжается СВО. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны без каких-либо предварительных условий для начала переговорного процесса с Украиной для того, чтобы выйти в мирное русло. Это все, что я могу сказать
Напомним
российский диктатор владимир путин принял в рф специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа. Переговоры касались мирного урегулирования российско-украинской войны.
В то же время, как сообщает Bloomberg, США могут предложить россии совместный бизнес в энергетике и металлах после прекращения войны в Украине и снятия санкций.