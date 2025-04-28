Москва ждет от Украины "сигналов" для прямых переговоров - российские Telegram-каналы

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив
05:58 • 16392 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

27 апреля, 19:17 • 20503 просмотра

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Эксклюзив
27 апреля, 16:20 • 28124 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 56742 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 103631 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 91447 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 66738 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 135154 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 67194 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 52301 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.1м/с
29%
761 мм
Популярные новости

Военные показали, как дроны пограничников уничтожают вражеские склады БК и технику оккупантов

28 апреля, 01:26 • 11254 просмотра

кремль подрывает усилия Трампа по установлению прочного мира – ISW

28 апреля, 01:50 • 7368 просмотра

Нетаньяху призвал демонтировать всю ядерную инфраструктуру Ирана

28 апреля, 02:08 • 10522 просмотра

В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ

03:17 • 14140 просмотра

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

04:19 • 15600 просмотра
публикации

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

05:58 • 16392 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 135154 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 112435 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 141104 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 191329 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 103631 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 43420 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 78780 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 69485 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 73045 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

Москва ждет от Украины "сигналов" для прямых переговоров - российские Telegram-каналы

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины "сигналов" о готовности к прямым переговорам. Москва заявляет о готовности к мирному процессу без предварительных условий.

Москва ждет от Украины "сигналов" для прямых переговоров - российские Telegram-каналы

Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил, что россия ждет от Украины "сигналов" о "готовности к прямым переговорам". Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

По словам пескова, москва "пока не видит" со стороны Киева "готовности к прямым переговорам". В то же время он заявил, что усилия США по "выводу процесса по Украине в мирное русло" якобы продолжаются.

Представитель путина добавил, что россия "неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу". Также песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о прекращении огня по Украине.

Ну, были такие слова. Но продолжается СВО. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны без каких-либо предварительных условий для начала переговорного процесса с Украиной для того, чтобы выйти в мирное русло. Это все, что я могу сказать

- заявил песков.

Напомним

российский диктатор владимир путин принял в рф специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа. Переговоры касались мирного урегулирования российско-украинской войны.

В то же время, как сообщает Bloomberg, США могут предложить россии совместный бизнес в энергетике и металлах после прекращения войны в Украине и снятия санкций.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.87
Bitcoin
$94,600.40
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.70
Золото
$3,297.35
Ethereum
$1,804.67