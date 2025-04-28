Москва ждет от Украины "сигналов" для прямых переговоров - российские Telegram-каналы

Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил, что россия ждет от Украины "сигналов" о "готовности к прямым переговорам". Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.

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По словам пескова, москва "пока не видит" со стороны Киева "готовности к прямым переговорам". В то же время он заявил, что усилия США по "выводу процесса по Украине в мирное русло" якобы продолжаются.

Представитель путина добавил, что россия "неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу". Также песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о прекращении огня по Украине.

Ну, были такие слова. Но продолжается СВО. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны без каких-либо предварительных условий для начала переговорного процесса с Украиной для того, чтобы выйти в мирное русло. Это все, что я могу сказать - заявил песков.

Напомним

российский диктатор владимир путин принял в рф специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа. Переговоры касались мирного урегулирования российско-украинской войны.

В то же время, как сообщает Bloomberg, США могут предложить россии совместный бизнес в энергетике и металлах после прекращения войны в Украине и снятия санкций.