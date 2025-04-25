путін зустрівся зі спецпосланцем Трампа Віткоффом - росЗМІ
Київ • УНН
Володимир Путін зустрівся зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Москві. Переговори стосуються мирного врегулювання війни рф проти України.
російський диктатор володимир путін прийняв у рф спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, повідомив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
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путін приймає Віткоффа у кремлі, повідомив пєсков.
Заява пролунала після того, як, за даними росЗМІ, кортеж із супроводом прибув до кремля після прильоту Віткоффа до москви.
Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ25.04.25, 10:41 • 10300 переглядiв
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Як повідомляло CNN, усі погляди прикуті до зустрічі спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа та путіна у п'ятницю, яка відбудеться після того, як джерела повідомили про прогрес, досягнутий на переговорах із європейськими, українськими та американськими офіційними особами у Лондоні у середу.
Віткофф зустрінеться з путіним в п'ятницю - Axios23.04.25, 21:43 • 6106 переглядiв