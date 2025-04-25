путін зустрівся зі спецпосланцем Трампа Віткоффом - росЗМІ

російський диктатор володимир путін прийняв у рф спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, повідомив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

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путін приймає Віткоффа у кремлі, повідомив пєсков.

Заява пролунала після того, як, за даними росЗМІ, кортеж із супроводом прибув до кремля після прильоту Віткоффа до москви.

Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ

Доповнення

Як повідомляло CNN, усі погляди прикуті до зустрічі спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа та путіна у п'ятницю, яка відбудеться після того, як джерела повідомили про прогрес, досягнутий на переговорах із європейськими, українськими та американськими офіційними особами у Лондоні у середу.



Віткофф зустрінеться з путіним в п'ятницю - Axios