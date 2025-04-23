Спецпосланець президента США Стів Віткофф має зустрітися з російським диктатором володимиром путіним 25 квітня. Про це повідомляє Axios з посиланням на офіційного представника США, передає УНН.

Очікується, що представник Білого дому Стів Віткофф зустрінеться з президентом росії володимиром путіним у п'ятницю - повідомив офіційний представник США.

Згідно з трекінгового сервісу Flightradar літак Gulfstream G650 нібито зі спецпредставником Трампа Уіткоффом на борту вилетів у бік росії із Парижа.

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Помічник російського диктатора юрій ушаков повідомляв, що спецпосланець президента США Стів Віткофф планує цього тижня приїхати до москви.

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів із російським диктатором володимиром путіним, останній був зациклений на українських територіях. Віткофф припустив, що Україна може "менше дбати" про деякі регіони, якщо вони російськомовні.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявляв, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна має бути продуктивною, тому ведеться підготовча робота.