Виткофф встретится с путиным в пятницу - Axios

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили
17:58 • 3394 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

15:00 • 20044 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

14:18 • 52016 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
13:00 • 37091 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 64492 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 40017 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 35142 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 32052 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 34989 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

23 апреля, 07:58 • 44425 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+20°
0м/с
33%
748 мм
Популярные новости

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 57626 просмотра

В Сумской области застрелился из автомата директор областного центра занятости: что известно

23 апреля, 12:15 • 13656 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

13:44 • 41163 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

13:53 • 19341 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

15:29 • 9834 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

14:18 • 52016 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

13:44 • 41294 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 64492 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 57746 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 76769 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

15:29 • 10015 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

13:53 • 19442 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 37277 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 36640 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 66465 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Виткофф встретится с путиным в пятницу - Axios

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Представитель Белого дома Стив Виткофф встретится с президентом россии владимиром путиным в пятницу, 25 апреля. Самолет со спецпредставителем вылетел в россию из Парижа.

Виткофф встретится с путиным в пятницу - Axios

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен встретиться с российским диктатором владимиром путиным 25 апреля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на официального представителя США, передает УНН.

Ожидается, что представитель Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом россии владимиром путиным в пятницу 

- сообщил официальный представитель США.

Согласно трекинговому сервису Flightradar самолет Gulfstream G650 якобы со спецпредставителем Трампа Уиткоффом на борту вылетел в сторону россии из Парижа.

Дополнение

Помощник российского диктатора юрий ушаков сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на этой неделе приехать в москву. 

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным, последний был зациклен на украинских территориях. Уиткофф предположил, что Украина может "меньше заботиться" о некоторых регионах, если они русскоязычные.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявлял, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина должна быть продуктивной, поэтому ведется подготовительная работа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.95
Bitcoin
$93,902.90
S&P 500
$5,400.35
Tesla
$257.50
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,294.20
Ethereum
$1,800.69