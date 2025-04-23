Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен встретиться с российским диктатором владимиром путиным 25 апреля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на официального представителя США, передает УНН.

Ожидается, что представитель Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом россии владимиром путиным в пятницу - сообщил официальный представитель США.

Согласно трекинговому сервису Flightradar самолет Gulfstream G650 якобы со спецпредставителем Трампа Уиткоффом на борту вылетел в сторону россии из Парижа.

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Помощник российского диктатора юрий ушаков сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на этой неделе приехать в москву.

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным, последний был зациклен на украинских территориях. Уиткофф предположил, что Украина может "меньше заботиться" о некоторых регионах, если они русскоязычные.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявлял, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина должна быть продуктивной, поэтому ведется подготовительная работа.