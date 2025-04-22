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Віткофф планує цього тижня приїхати до москви - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1620 перегляди

Спецпосланець президента США Стів Уіткофф планує цього тижня приїхати до москви. Про це повідомив помічник російського диктатора юрій ушаков.

Віткофф планує цього тижня приїхати до москви - ЗМІ

Спецпосланець президента США Стів  Віткофф планує цього тижня приїхати до москви. Про це повідомив помічник російського диктатора юрій ушаков, передають росЗМІ, пише УНН.

Деталі

На запитання журналістів, чи очікують цього тижня на візит Стіва Віткоффа до москви, ушаков відповів: "Чекаємо".

Доповнення

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів із російським диктатором володимиром путіним, останній був зациклений на українських територіях. Віткофф припустив, що Україна може "менше дбати" про деякі регіони, якщо вони російськомовні.

Раніше Віткофф після зустрічі з посланцем кремля кирилом дмітрієвим запропонував президенту США Дональду Трампу підтримати передачу росії чотирьох областей України - Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської - для швидшого завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у мирну угоду поширює російські наративи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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