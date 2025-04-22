Виткофф планирует на этой неделе приехать в москву - СМИ
Киев • УНН
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на этой неделе приехать в москву. Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.
Спецпосланник президента США Стив Виткофф планирует на этой неделе приехать в москву. Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают росСМИ, пишет УНН.
Детали
На вопрос журналистов, ожидают ли на этой неделе визит Стива Виткоффа в москву, Ушаков ответил: "Ждем".
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Спецпосланник США Стив Виткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, последний был зациклен на украинских территориях. Виткофф предположил, что Украина может "меньше заботиться" о некоторых регионах, если они русскоязычные.
Ранее Виткофф после встречи с посланником кремля Кириллом Дмитриевым предложил президенту США Дональду Трампу поддержать передачу россии четырех областей Украины - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской - для скорейшего завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в мирное соглашение распространяет российские нарративы.