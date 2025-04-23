Ведеться підготовча робота щодо зустрічі путіна з Трампом - пєсков

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна має бути продуктивною, тому ведеться підготовча робота. Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков в інтерв'ю французькому журналу Le Point, передає УНН.

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На запитання, якими мають бути умови зустрічі путіна і Трампа, пєсков відповів: "Ця зустріч має бути продуктивною. І Трамп, і путін хочуть результатів. Тому ведеться підготовча робота".

Також він прокоментував, чи двосторонні відносини між двома країнами важливіші за мир в Україні.

Це дві абсолютно різні проблеми. З одного боку, двосторонні переговори, з іншого – українське питання. Але вирішити конфлікт з Україною без відновлення нормальних відносин між Вашингтоном і москвою неможливо - заявив пєсков.

Доповнення

пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп ніколи не висував умов щодо крайнього терміну встановлення режиму припинення вогню в Україні, і "росія також вважає, що такий крок був би недоречним".

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що дав дедлайн російському диктатору володимиру путіну щодо завершення війни, проте терміни він не озвучив.