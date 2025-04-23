Ведеться підготовча робота щодо зустрічі путіна з Трампом - пєсков

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили
17:58 • 0 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

15:00 • 16033 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

14:18 • 49087 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
13:00 • 35505 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
12:40 • 62169 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
12:29 • 39483 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 34733 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 31943 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 34931 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

23 квітня, 07:58 • 44377 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
1.1м/с
36%
748 мм
Популярнi новини

російська атака дроном по автобусу в Марганці: 9 загиблих і 32 постраждалих, розпочато розслідування

23 квітня, 08:25 • 29627 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 55492 перегляди

На Сумщині застрелився з автомата директор обласного центру зайнятості: що відомо

12:15 • 12453 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 39015 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 17668 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

14:18 • 49104 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 39190 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

12:40 • 62181 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 55671 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 75945 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 7912 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 17810 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 36838 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 36232 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 66034 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

Ведеться підготовча робота щодо зустрічі путіна з Трампом - пєсков

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Речник російського диктатора заявив, що зустріч путіна і Трампа має бути результативною, тому ведеться підготовка. Він додав, що вирішити конфлікт в Україні неможливо без відновлення відносин між США і рф.

Ведеться підготовча робота щодо зустрічі путіна з Трампом - пєсков

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна має бути продуктивною, тому ведеться підготовча робота. Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков в інтерв'ю французькому журналу Le Point, передає УНН.

Деталі

На запитання, якими мають бути умови зустрічі путіна і Трампа, пєсков відповів: "Ця зустріч має бути продуктивною. І Трамп, і путін хочуть результатів. Тому ведеться підготовча робота".

Також він прокоментував, чи двосторонні відносини між двома країнами важливіші за мир в Україні.

Це дві абсолютно різні проблеми. З одного боку, двосторонні переговори, з іншого – українське питання. Але вирішити конфлікт з Україною без відновлення нормальних відносин між Вашингтоном і москвою неможливо 

- заявив пєсков.

Доповнення

пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп ніколи не висував умов щодо крайнього терміну встановлення режиму припинення вогню в Україні, і "росія також вважає, що такий крок був би недоречним".

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що дав дедлайн російському диктатору володимиру путіну щодо завершення війни, проте терміни він не озвучив.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.91
Bitcoin
$93,646.00
S&P 500
$5,398.86
Tesla
$256.39
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,308.09
Ethereum
$1,793.29