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Ведется подготовительная работа по встрече путина с Трампом - песков

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Представитель российского диктатора заявил, что встреча путина и Трампа должна быть результативной, поэтому ведется подготовка. Он добавил, что решить конфликт в Украине невозможно без восстановления отношений между США и рф.

Ведется подготовительная работа по встрече путина с Трампом - песков

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина должна быть продуктивной, поэтому ведется подготовительная работа. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков в интервью французскому журналу Le Point, передает УНН.

Детали

На вопрос, какими должны быть условия встречи путина и Трампа, песков ответил: "Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и путин хотят результатов. Поэтому ведется подготовительная работа".

Также он прокомментировал, двусторонние отношения между двумя странами важнее мира в Украине.

Это две совершенно разные проблемы. С одной стороны, двусторонние переговоры, с другой – украинский вопрос. Но разрешить конфликт с Украиной без возобновления нормальных отношений между Вашингтоном и москвой невозможно 

- заявил песков.

Дополнение

песков заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не выдвигал условий относительно крайнего срока установления режима прекращения огня в Украине, и "россия также считает, что такой шаг был бы неуместным".

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что дал дедлайн российскому диктатору владимиру путину по завершению войны, однако сроки он не озвучил.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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