Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина должна быть продуктивной, поэтому ведется подготовительная работа. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков в интервью французскому журналу Le Point, передает УНН.

Детали

На вопрос, какими должны быть условия встречи путина и Трампа, песков ответил: "Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и путин хотят результатов. Поэтому ведется подготовительная работа".

Также он прокомментировал, двусторонние отношения между двумя странами важнее мира в Украине.

Это две совершенно разные проблемы. С одной стороны, двусторонние переговоры, с другой – украинский вопрос. Но разрешить конфликт с Украиной без возобновления нормальных отношений между Вашингтоном и москвой невозможно - заявил песков.

Дополнение

песков заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не выдвигал условий относительно крайнего срока установления режима прекращения огня в Украине, и "россия также считает, что такой шаг был бы неуместным".

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что дал дедлайн российскому диктатору владимиру путину по завершению войны, однако сроки он не озвучил.