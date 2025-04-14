Трамп підтвердив, що встановив дедлайн путіну щодо завершення війни, але терміни не назвав
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що дав володимиру путіну дедлайн для завершення війни в Україні, не назвавши термінів. Він звинуватив Байдена і Зеленського у війні.
Президент США Дональд Трамп дав дедлайн російському диктатору володимиру путіну щодо завершення війни, проте терміни він не озвучив. Про це Трамп сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі з президентом Сальвадору Найібом Букеле, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, чи дав він путіну дедлайн щодо припинення вогню в Україні, Трамп відповів: "Так". Проте терміни він не озвучив.
Помилка була в тому, що допустили війну. Якби Байден був компетентний, і Зеленський теж, а я не впевнений, що він є. У нас була складна зустріч з цим хлопцем. Він просто продовжував просити все більше, і більше. Цю війну ніколи не можна було допустити. 4 роки путін навіть не згадував про це. Як тільки вибори сфальсифікували і мене не стало, то почалася війна. Цю війну не можна було допустити, Байден мав її зупинити і подивіться на путіна. Я не кажу, що хтось ангел, але за 4 роки це навіть не було питання
Він додав, що путін би не напав, якби Трамп був президентом.
Все, що треба було зробити, то це знизити ціни на нафту. Якби ви знизили ціни на нафту… Байден тримав ціни високими, бо унеможливив видобуток. Знизивши ціни війни б не було. І що тепер робити? Ми маємо країну, де 25% землі втрачено, мільйони загиблих. Це війна Байдена і я намагаються її зупинити. Думаю, ми впораємося
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