Трамп підтвердив, що встановив дедлайн путіну щодо завершення війни, але терміни не назвав

Президент США Дональд Трамп дав дедлайн російському диктатору володимиру путіну щодо завершення війни, проте терміни він не озвучив. Про це Трамп сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі з президентом Сальвадору Найібом Букеле, передає УНН.

Відповідаючи на питання, чи дав він путіну дедлайн щодо припинення вогню в Україні, Трамп відповів: "Так". Проте терміни він не озвучив.

Помилка була в тому, що допустили війну. Якби Байден був компетентний, і Зеленський теж, а я не впевнений, що він є. У нас була складна зустріч з цим хлопцем. Він просто продовжував просити все більше, і більше. Цю війну ніколи не можна було допустити. 4 роки путін навіть не згадував про це. Як тільки вибори сфальсифікували і мене не стало, то почалася війна. Цю війну не можна було допустити, Байден мав її зупинити і подивіться на путіна. Я не кажу, що хтось ангел, але за 4 роки це навіть не було питання