Трамп подтвердил, что установил дедлайн путину по завершению войны, но сроки не назвал

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 12565 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 11032 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 16767 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 26354 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 57296 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 54960 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 32828 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59320 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 106123 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 164074 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.1м/с
56%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 48711 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 40342 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 43005 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 44010 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 18091 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 12566 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 45212 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 57296 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 54960 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 164074 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 18935 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 20005 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 21724 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 23722 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 26391 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Трамп подтвердил, что установил дедлайн путину по завершению войны, но сроки не назвал

Киев • УНН

 • 10931 просмотра

Дональд Трамп заявил, что дал владимиру путину дедлайн для завершения войны в Украине, не назвав сроков. Он обвинил Байдена и Зеленского в войне.

Трамп подтвердил, что установил дедлайн путину по завершению войны, но сроки не назвал

Президент США Дональд Трамп дал дедлайн российскому диктатору владимиру путину по завершению войны, однако сроки он не озвучил. Об этом Трамп сказал в Овальном кабинете во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, дал ли он путину дедлайн по прекращению огня в Украине, Трамп ответил: "Да". Однако сроки он не озвучил.

Ошибка была в том, что допустили войну. Если бы Байден был компетентен, и Зеленский тоже, а я не уверен, что он есть. У нас была сложная встреча с этим парнем. Он просто продолжал просить все больше, и больше. Эту войну никогда нельзя было допустить. 4 года путин даже не упоминал об этом. Как только выборы сфальсифицировали и меня не стало, то началась война. Эту войну нельзя было допустить, Байден должен был ее остановить и посмотрите на путина. Я не говорю, что кто-то ангел, но за 4 года это даже не было вопроса 

- сказал Трамп.

Он добавил, что путин бы не напал, если бы Трамп был президентом.

Все, что нужно было сделать, это снизить цены на нефть. Если бы вы снизили цены на нефть… Байден держал цены высокими, потому что сделал невозможной добычу. Снизив цены войны бы не было. И что теперь делать? У нас есть страна, где 25% земли потеряно, миллионы погибших. Это война Байдена и я пытаются ее остановить. Думаю, мы справимся 

- добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп признал, что президент россии владимир путин начал войну против Украины, но он также продолжил возлагать вину на Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена.

Зеленский должен был остановить войну, а путин - никогда не начинать: Трамп заявил, что "виноваты все"14.04.25, 19:55 • 10703 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье вечером, что у россии есть "психологический дедлайн", чтобы согласиться на прекращение огня в Украине, вскоре после того, как он выразил разочарование российским диктатором владимиром путиным.

Трамп: для путина есть "психологический дедлайн" для согласия на прекращение огня31.03.25, 08:46 • 22748 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Сальвадор
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79