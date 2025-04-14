Трамп подтвердил, что установил дедлайн путину по завершению войны, но сроки не назвал

Президент США Дональд Трамп дал дедлайн российскому диктатору владимиру путину по завершению войны, однако сроки он не озвучил. Об этом Трамп сказал в Овальном кабинете во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле, передает УНН.

Отвечая на вопрос, дал ли он путину дедлайн по прекращению огня в Украине, Трамп ответил: "Да". Однако сроки он не озвучил.

Ошибка была в том, что допустили войну. Если бы Байден был компетентен, и Зеленский тоже, а я не уверен, что он есть. У нас была сложная встреча с этим парнем. Он просто продолжал просить все больше, и больше. Эту войну никогда нельзя было допустить. 4 года путин даже не упоминал об этом. Как только выборы сфальсифицировали и меня не стало, то началась война. Эту войну нельзя было допустить, Байден должен был ее остановить и посмотрите на путина. Я не говорю, что кто-то ангел, но за 4 года это даже не было вопроса

Он добавил, что путин бы не напал, если бы Трамп был президентом.

Все, что нужно было сделать, это снизить цены на нефть. Если бы вы снизили цены на нефть… Байден держал цены высокими, потому что сделал невозможной добычу. Снизив цены войны бы не было. И что теперь делать? У нас есть страна, где 25% земли потеряно, миллионы погибших. Это война Байдена и я пытаются ее остановить. Думаю, мы справимся