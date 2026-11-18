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Испанский суд начал расследование в отношении певца Хулио Иглесиаса по жалобам двух сотрудниц, которые утверждают, что подверглись с его стороны сексуальному насилию и физическим нападениям, когда работали в его поместьях в Карибском бассейне, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

О начале расследования Национальной судебной коллегией (Audiencia Nacional) стало известно почти через 11 месяцев после того, как испанская прокуратура отклонила жалобы этих женщин. Тогда прокуроры заявили, что испанские суды не имеют юрисдикции в этом деле, поскольку предполагаемые правонарушения произошли за пределами Испании.

Однако правозащитная организация Women’s Link Worldwide, представляющая интересы женщин, доказала, что Национальная судебная коллегия имеет право рассматривать это дело, а испанское гражданство Иглесиаса является достаточным основанием для проведения судебного разбирательства в Испании. 3 сентября организация подала новую уголовную жалобу от имени пострадавших.

Об этих обвинениях стало известно в январе этого года после трехлетнего совместного расследования испанского издания elDiario.es и испаноязычной телесети Univision Noticias. В рамках расследования были собраны свидетельства 15 бывших сотрудников, работавших на певца (которому сейчас 83 года) в период с конца 1990-х до 2023 года.

Две заявительницы — домработница и физиотерапевт, работавшие в поместьях Иглесиаса в Доминиканской Республике и на Багамах, — утверждают, что артист прибегал к "неуместным прикосновениям, оскорблениям и унижениям... в атмосфере контроля и постоянных домогательств". По их словам, эти действия происходили в 2021 году.

В заявлении, опубликованном в среду, Национальная судебная коллегия сообщила, что рассматривает жалобу, в которой Иглесиаса обвиняют в "преступлениях против половой свободы, а также в действиях, повлекших телесные повреждения и связанных с унижающим достоинство обращением".

Следственный судья Антонио Пинья заявил, что предварительных доказательств, предоставленных одной из заявительниц, достаточно для начала расследования.

"На фотографии заявительницы виден синяк на руке, который мог образоваться в результате того, что ее крепко схватили, — отметил Пинья. — На том же снимке на бедре заметны два следа, похожие на человеческие укусы; согласно жалобе, они появились, когда женщину принуждали к участию в сексуальных действиях". Судья заявил, что представленное "подробное" описание событий в сочетании с предварительными доказательствами является "достаточным основанием для возбуждения производства, что, однако, не означает какой-либо оценки достоверности жалобы".

В то же время Пинья отклонил утверждения женщин о торговле людьми и нарушении трудового законодательства, а также отметил, что в отношении некоторых предполагаемых правонарушений мог истечь срок давности. Судья вызвал обеих женщин для дачи личных показаний 3 февраля следующего года.

Иглесиас, который за свою шестидесятилетнюю карьеру продал более 300 миллионов пластинок, отверг все обвинения. Он заявил, что будет защищаться от того, что назвал "серьезным оскорблением".

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В заявлении, опубликованном в Instagram в январе, Иглесиас написал: "С большим сожалением я отвечаю на обвинения со стороны двух человек, которые ранее работали в моем доме. Я никогда не применял насилие, никого ни к чему не принуждал и не проявлял неуважения ни к одной женщине. Эти обвинения абсолютно не соответствуют действительности и причиняют мне глубокую боль".

В организации Women’s Link заявили, что это дело демонстрирует необходимость обеспечения государствами доступа к правосудию.

"Каждый имеет право на то, чтобы правоохранительные и судебные органы расследовали факты, когда имеются признаки предполагаемых нарушений прав человека, — заявила Йована Риос Сиснерос, исполнительный директор этой неправительственной организации. — Испанское государство обязано гарантировать равный доступ к правосудию независимо от того, кем является обвиняемый".

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