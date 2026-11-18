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Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон 18 ноября встретились с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Встреча состоялась в конце трехдневного официального визита британской королевской четы в Индию, передает УНН со ссылкой на Reuters и правительство Индии.

Стороны обсудили укрепление стратегического партнерства между Великобританией и Индией, развитие торгово-экономических отношений, сотрудничество в сфере обороны и экологические инициативы.

Детали

По информации канцелярии индийского премьера, во время встречи Нарендра Моди приветствовал положительную динамику двусторонних отношений, которые развиваются в соответствии со стратегической программой India–UK Vision 2035.

Особое внимание стороны уделили реализации Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA), которое вступило в силу в июле 2026 года. Во время переговоров также обсуждались возможности дальнейшего углубления сотрудничества в сферах обороны, здравоохранения, образования, финансовых технологий и развития контактов между людьми.

"Надеюсь на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Индией и Великобританией, а также развитие положительной динамики после недавнего внедрения торгового соглашения ради общего процветания народов наших стран и мира в целом", — написал Моди в социальной сети X.

Индийский премьер также высоко оценил экологическую премию Earthshot Prize, учрежденную принцем Уильямом в 2020 году, и вклад индийских новаторов в решение глобальных экологических проблем.

Тем временем в Кенсингтонском дворце отметили, что встреча дала возможность обсудить крепкие исторические связи между странами и перспективы дальнейшего партнерства. Уильям и Кейт также поблагодарили индийскую сторону за теплый прием.

Что известно о визите

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Индию 16 ноября. Основная часть их программы проходила в Мумбаи, где королевская чета приняла участие в ряде культурных, благотворительных и экологических мероприятий. В частности, 17 ноября они посетили церемонию вручения международной экологической премии Earthshot Prize, которая ежегодно отмечает пять инновационных проектов, направленных на преодоление экологических вызовов. Каждый из победителей получает один миллион фунтов стерлингов для развития своей инициативы.

В заключительный день поездки принц Уильям посетил индийскую киностудию Dharma Productions, где ознакомился с работой местной киноиндустрии и пообщался с представителями Болливуда.

Кейт Миддлтон, в свою очередь, отправилась в родильный дом в Мумбаи, где встретилась с медицинскими работниками и ознакомилась с программами поддержки матерей и новорожденных.

После завершения мероприятий супруги отправились в Нью-Дели на встречу с Нарендрой Моди. Это первая совместная зарубежная поездка Уильяма и Кейт за последние четыре года, а также один из важнейших международных визитов принцессы Уэльской после лечения онкологического заболевания в 2024 году.

Напомним

Ранее УНН писал, что принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт провели частную встречу с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией. Трамп был поклонником принца Уильяма, высоко оценивая их разговор.