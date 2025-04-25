путин встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом - росСМИ
Киев • УНН
Владимир Путин встретился со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом в Москве. Переговоры касаются мирного урегулирования войны рф против Украины.
российский диктатор владимир путин принял в рф специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который участвует в мирных переговорах по войне рф против Украины, сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
путин принимает Уиткоффа в кремле, сообщил песков.
Заявление прозвучало после того, как, по данным росСМИ, кортеж с сопровождением прибыл в кремль после прилета Уиткоффа в москву.
Спецпосланник Трампа прибыл в москву на переговоры с путиным - росСМИ25.04.25, 10:41 • 10060 просмотров
Дополнение
Как сообщало CNN, все взгляды прикованы к встрече специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и путина в пятницу, которая состоится после того, как источники сообщили о прогрессе, достигнутом на переговорах с европейскими, украинскими и американскими официальными лицами в Лондоне в среду.
Виткофф встретится с путиным в пятницу - Axios23.04.25, 21:43 • 6104 просмотра