путин встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом - росСМИ

российский диктатор владимир путин принял в рф специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который участвует в мирных переговорах по войне рф против Украины, сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

путин принимает Уиткоффа в кремле, сообщил песков.

Заявление прозвучало после того, как, по данным росСМИ, кортеж с сопровождением прибыл в кремль после прилета Уиткоффа в москву.

Спецпосланник Трампа прибыл в москву на переговоры с путиным - росСМИ

Дополнение

Как сообщало CNN, все взгляды прикованы к встрече специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и путина в пятницу, которая состоится после того, как источники сообщили о прогрессе, достигнутом на переговорах с европейскими, украинскими и американскими официальными лицами в Лондоне в среду.



Виткофф встретится с путиным в пятницу - Axios