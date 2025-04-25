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Союзники США висловлюють занепокоєння щодо мирного плану Трампа - CNN

Київ • УНН

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Союзники США стривожені рамками, які просуває адміністрація Трампа для припинення війни. Україні пропонують віддати Крим та великі ділянки територій росії.

Союзники США висловлюють занепокоєння щодо мирного плану Трампа - CNN

Деякі союзники США дуже стривожені рамками, які адміністрація президента США Дональда Трампа просуває для припинення війни в Україні, і європейці готуються до результатів чергового раунду переговорів на високому рівні між США та росією, повідомили CNN численні дипломатичні джерела, пише УНН.

Деталі

"Рамки адміністрації, представлені в Парижі минулого тижня, передбачають значні жертви з боку Києва, включаючи визнання США Криму російською територією та передачу Україною великих ділянок території росії", за словами офіційної особи, знайомої з питанням. Віце-президент США Джей Ді Венс у середу закликав "заморозити територіальні лінії на певному рівні, близькому до того, де вони знаходяться сьогодні".

На запитання про те, які поступки росія запропонувала у четвер, Трамп відповів: "зупинити війну", натякаючи, що не "захоплення всієї країни" - це "досить велика поступка".

Декілька дипломатів-союзників заявили, що вони стривожені тим, що пропонує адміністрація Трампа, оскільки вважають, що така структура надсилає небезпечний сигнал російському лідеру володимиру путіну та іншим світовим лідерам, включаючи китайського лідера Сі Цзіньпіна, про те, що незаконне завоювання може бути винагороджено

- пише видання.

"Ідеться про основні принципи міжнародного права. Це значною мірою стосується нашого власного існування та послаблення будь-яких гарантій, які моя чи інші країни мають для нашої власної незалежності", - сказав дипломат CNN зі Східної Європи.

"Якщо одна країна в Європі нині перебуває під тиском або змушена відмовитися від частин своєї власної законної території, території, яка була визнана частиною України... якщо одна країна в Європі буде змушена зробити це, жодна країна в Європі чи деінде ще не може почуватися в безпеці, незалежно від того, чи входить НАТО до складу НАТО чи ні", - сказав дипломат.

"Пропозиція про фактичне визнання США Криму як частини росії переверне багаторічну політику США, яка стверджує, що попри російську окупацію Крим є українською територією. Європейські чиновники кажуть, що не наслідуватимуть приклад, залишивши США в ізоляції", - пише видання.

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Азійські союзники, як вказано, також дедалі більше стурбовані угодою про припинення війни, яка б винагородила росію після смертоносного конфлікту. У приватних бесідах із партнерами США азійські дипломати чітко висловили своє занепокоєння глобальними наслідками врегулювання, яке порушує кордони України.

"Китай спостерігає. Ми повідомили про це адміністрацію Трампа. Ми стурбовані тим, яке посилання вони можуть винести з будь-якого припинення війни, яке, здається, винагороджує росію за кровопролиття", - сказав один азійський дипломат.

Усі погляди тепер прикуті до очікуваної зустрічі спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа та путіна у п'ятницю, яка відбудеться після того, як джерела повідомили про прогрес, досягнутий на переговорах із європейськими, українськими та американськими офіційними особами у Лондоні у середу. Однак багато європейців побоюються, що прогрес може бути недостатньо швидким, щоб задовольнити амбіції Трампа щодо припинення війни, зазначає видання.

Існують також побоювання щодо того, які додаткові обіцянки путін може дати Віткоффу, щоб завоювати прихильність США, на тлі того, як європейські лідери попереджають, що російському президенту не можна довіряти.

Чиновники задаються питанням, "який рівень тиску буде застосований до четвертої поїздки Віткоффа до росії, враховуючи бажання США швидко закінчити війну і минулі відлуння аргументів путіна спецпредставником США".

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Тим часом, попри те, що рамки на столі переговорів викликають у багатьох союзників глибоку тривогу, переговорники розхвалювали прогрес у дипломатичних переговорах із високими ставками цього тижня, включаючи кроки, зроблені українцями.

"Ми довели [українців] до точки, коли будуть розмови про територію", - сказав європейський чиновник, знайомий з обговореннями, після цілого дня зустрічей у середу в Лондоні, у яких взяли участь високопосадовці з України, Німеччини, Великобританії, Франції та спецпредставник США в Україні Кіт Келлог.

Саме ця еволюція мислення була прогресом, сказав чиновник, зазначивши, що їм "вдалося переконати українців переконати себе зайняти більш дружню щоо адміністрації США позицію".

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Келлогг вважає, що переговори були "відвертими, позитивними та продуктивними", про що він сказав CNN.

Німці, французи та британці заявили в спільній заяві, що "було досягнуто значного прогресу в досягненні спільної позиції щодо наступних кроків".

"Українці приходять до тями і розуміють ситуацію, хоча у них є червоні лінії, які вони не можуть перетнути", - сказав німецький чиновник, коли його запитали, наскільки гнучкими є українці в територіальних питаннях.

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Британський уряд працює з українцями, щоб спробувати просунутися вперед у рамках США, сказав другий європейський чиновник, зазначивши, що це буде підкріплено гарантіями безпеки, які регулярно обговорюються європейськими союзниками, включаючи потенційні війська в Україні. росія відкинула таку перспективу, і Трамп заявив, що американські війська не підуть на Україну.

"Є реальність realpolitik: будь-яка угода, яка може залучити росію, виглядатиме невигідною для українців. Але в розумних межах українцям доведеться змиритися з чимось, що може виявитися не найкращим варіантом у порівнянні з тією угодою, яку вони хотіли б два роки тому", - сказав інший європейський дипломат: "Саме там ми і знаходимося".

"Однак навіть якщо Зеленський підпишеться із болісною пропозицією, яка передбачає значні земельні поступки - крок, який один український законодавець назвав "політичним самогубством", український парламент його не прийме", сказав законодавець, пише видання.

Дехто зазначив, що, схоже, США не мають стратегії реалізації потенційної угоди, і Вашингтон може проскочити повз ідеї припинення вогню, щоб просто якнайшвидше покласти край конфлікту.

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"Американська позиція ясна: приймайте або йдіть, ось де ми знаходимося, - сказав перший європейський чиновник. - Позиція України - і певною мірою наша - полягає в тому, що ми визнаємо необхідність територіальних переговорів, але коли вони відбудуться?"

За що саме виступає адміністрація США, окрім припинення бойових дій, залишається незрозумілим. Більш ніж через місяць після заклику до негайного припинення вогню, який росія відкинула, вона, схоже, намагається зробити ривок уперед до набагато складнішої перспективи визначення контурів постійного миру, зазначає видання.

"На цьому етапі ми вважаємо, що досягнення угоди за ключовими умовами зараз - це найшвидший спосіб досягти основної мети", - сказав один американський чиновник, знайомий з багатомісячними суперечками, який розкритикував адміністрацію за відсутність стратегічного підходу, назвавши її "дещо безцільним, безкерованим, заплутаним".

"Дипломатія була дуже ad hoc. Плутанина в тому, хто що робить у справі, така ж виражена, як і завжди, - сказав чиновник. - Люди, здається, миряться з хаосом".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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