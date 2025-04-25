Союзники США выражают обеспокоенность по поводу мирного плана Трампа - CNN

Некоторые союзники США очень обеспокоены рамками, которые администрация президента США Дональда Трампа продвигает для прекращения войны в Украине, и европейцы готовятся к результатам очередного раунда переговоров на высоком уровне между США и россией, сообщили CNN многочисленные дипломатические источники, пишет УНН.

Детали

"Рамки администрации, представленные в Париже на прошлой неделе, предусматривают значительные жертвы со стороны Киева, включая признание США Крыма российской территорией и передачу Украиной больших участков территории россии", по словам официального лица, знакомого с вопросом. Вице-президент США Джей Ди Венс в среду призвал "заморозить территориальные линии на определенном уровне, близком к тому, где они находятся сегодня".

На вопрос о том, какие уступки россия предложила в четверг, Трамп ответил: "остановить войну", намекая, что не "захват всей страны" - это "достаточно большая уступка".

Несколько дипломатов-союзников заявили, что они обеспокоены тем, что предлагает администрация Трампа, поскольку считают, что такая структура посылает опасный сигнал российскому лидеру владимиру путину и другим мировым лидерам, включая китайского лидера Си Цзиньпина, о том, что незаконное завоевание может быть вознаграждено - пишет издание.

"Речь идет об основных принципах международного права. Это в значительной степени касается нашего собственного существования и ослабления любых гарантий, которые моя или другие страны имеют для нашей собственной независимости", - сказал дипломат CNN из Восточной Европы.



"Если одна страна в Европе сейчас находится под давлением или вынуждена отказаться от частей своей собственной законной территории, территории, которая была признана частью Украины... если одна страна в Европе будет вынуждена сделать это, ни одна страна в Европе или где-либо еще не может чувствовать себя в безопасности, независимо от того, входит НАТО в состав НАТО или нет", - сказал дипломат.

"Предложение о фактическом признании США Крыма как части россии перевернет многолетнюю политику США, которая утверждает, что, несмотря на российскую оккупацию, Крым является украинской территорией. Европейские чиновники говорят, что не будут следовать примеру, оставив США в изоляции", - пишет издание.

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Азиатские союзники, как указано, также все больше обеспокоены соглашением о прекращении войны, которое бы вознаградило россию после смертоносного конфликта. В частных беседах с партнерами США азиатские дипломаты четко выразили свою обеспокоенность глобальными последствиями урегулирования, которое нарушает границы Украины.

"Китай наблюдает. Мы сообщили об этом администрации Трампа. Мы обеспокоены тем, какое послание они могут вынести из любого прекращения войны, которое, кажется, вознаграждает россию за кровопролитие", - сказал один азиатский дипломат.

Все взгляды теперь прикованы к ожидаемой встрече специального посланника Трампа Стива Виткоффа и путина в пятницу, которая состоится после того, как источники сообщили о прогрессе, достигнутом на переговорах с европейскими, украинскими и американскими официальными лицами в Лондоне в среду. Однако многие европейцы опасаются, что прогресс может быть недостаточно быстрым, чтобы удовлетворить амбиции Трампа по прекращению войны, отмечает издание.

Существуют также опасения относительно того, какие дополнительные обещания путин может дать Виткоффу, чтобы завоевать расположение США, на фоне того, как европейские лидеры предупреждают, что российскому президенту нельзя доверять.

Чиновники задаются вопросом, "какой уровень давления будет применен к четвертой поездке Виткоффа в россию, учитывая желание США быстро закончить войну и прошлые отголоски аргументов путина спецпредставителем США".

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Между тем, несмотря на то, что рамки на столе переговоров вызывают у многих союзников глубокую тревогу, переговорщики расхваливали прогресс в дипломатических переговорах с высокими ставками на этой неделе, включая шаги, предпринятые украинцами.

"Мы довели [украинцев] до точки, когда будут разговоры о территории", - сказал европейский чиновник, знакомый с обсуждениями, после целого дня встреч в среду в Лондоне, в которых приняли участие высокопоставленные чиновники из Украины, Германии, Великобритании, Франции и спецпредставитель США в Украине Кит Келлог.

Именно эта эволюция мышления была прогрессом, сказал чиновник, отметив, что им "удалось убедить украинцев убедить себя занять более дружественную что администрации США позицию".

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Келлогг считает, что переговоры были "откровенными, позитивными и продуктивными", о чем он сказал CNN.

Немцы, французы и британцы заявили в совместном заявлении, что "был достигнут значительный прогресс в достижении общей позиции по следующим шагам".

"Украинцы приходят в себя и понимают ситуацию, хотя у них есть красные линии, которые они не могут пересечь", - сказал немецкий чиновник, когда его спросили, насколько гибкими являются украинцы в территориальных вопросах.

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Британское правительство работает с украинцами, чтобы попытаться продвинуться вперед в рамках США, сказал второй европейский чиновник, отметив, что это будет подкреплено гарантиями безопасности, которые регулярно обсуждаются европейскими союзниками, включая потенциальные войска в Украине. россия отвергла такую перспективу, и Трамп заявил, что американские войска не пойдут на Украину.

"Есть реальность realpolitik: любое соглашение, которое может привлечь россию, будет выглядеть невыгодным для украинцев. Но в разумных пределах украинцам придется смириться с чем-то, что может оказаться не лучшим вариантом по сравнению с той сделкой, которую они хотели бы два года назад", - сказал другой европейский дипломат: "Именно там мы и находимся".

"Однако даже если Зеленский подпишется с болезненным предложением, которое предусматривает значительные земельные уступки - шаг, который один украинский законодатель назвал "политическим самоубийством", украинский парламент его не примет", сказал законодатель, пишет издание.

Некоторые отметили, что, похоже, у США нет стратегии реализации потенциальной сделки, и Вашингтон может проскочить мимо идеи прекращения огня, чтобы просто как можно скорее положить конец конфликту.

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"Американская позиция ясна: принимайте или уходите, вот где мы находимся, - сказал первый европейский чиновник. - Позиция Украины - и в определенной степени наша - заключается в том, что мы признаем необходимость территориальных переговоров, но когда они состоятся?"

За что именно выступает администрация США, кроме прекращения боевых действий, остается неясным. Более чем через месяц после призыва к немедленному прекращению огня, который россия отвергла, она, похоже, пытается сделать рывок вперед к гораздо более сложной перспективе определения контуров постоянного мира, отмечает издание.

"На этом этапе мы считаем, что достижение соглашения по ключевым условиям сейчас - это самый быстрый способ достичь основной цели", - сказал один американский чиновник, знакомый с многомесячными спорами, который раскритиковал администрацию за отсутствие стратегического подхода, назвав ее "несколько бесцельным, безудержным, запутанным".

"Дипломатия была очень ad hoc. Путаница в том, кто что делает в деле, так же выражена, как и всегда, - сказал чиновник. - Люди, кажется, мирятся с хаосом".

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