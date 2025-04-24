Рютте собирается призвать США не принуждать Украину к пророссийскому мирному соглашению - FT
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте будет убеждать администрацию Трампа не навязывать Украине мирное соглашение, которое бы умиротворило путина. Он подчеркнет, что это увеличит угрозу для Европы.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет призывать администрацию президента США Дональда Трампа не принуждать Украину принять мирное соглашение против ее воли, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
"Рютте воспользуется встречами с близкими помощниками Трампа в четверг, чтобы доказать, что несправедливое мирное урегулирование", которое "утихомирит" российского диктатора владимира путина, "увеличит угрозу москвы для Европы", заявили три официальных лица, проинформированные о подготовке.
"Рютте воспользуется встречами с министром обороны Трампа Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем, чтобы подчеркнуть, что европейская безопасность также окажется под угрозой, если Киеву будет навязано пропутинское урегулирование", говорят люди.
"Главное послание - заставить американцев понять, что поставлено на карту", - сказал один дипломат НАТО. Рютте также обсудит, как лучше координировать перенос большей части бремени обороны Европы НАТО с США на европейские вооруженные силы, говорят люди.
Другие западные лидеры также увеличивают усилия, чтобы повлиять на жесткую позицию Трампа. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "воспользуется" любой возможностью поговорить с Трампом на похоронах Папы Франциска в субботу, сказал ее пресс-секретарь в четверг.
Давно запланированный визит Рютте в Вашингтон, прежде всего сосредоточенный на подготовке к саммиту лидеров НАТО в июне, происходит на фоне того, что стремление Трампа к быстрому мирному соглашению в Украине грозит вбить клин между США и европейскими союзниками Киева, пишет издание.
дмитрий песков, пресс-секретарь путина, заявил журналистам в четверг, что позиция Трампа по полуострову, на который россия вторглась и силой аннексировала его у Украины в 2014 году, "полностью соответствует российской позиции".
"россия предложила отказаться от некоторых оставшихся претензий путина на украинскую территорию, которая не находится под ее контролем, но не проявила желания соглашаться на какое-либо мирное соглашение, если ее основные требования не будут выполнены", - отмечает издание.
"президент путин выступает за достижение мира при обеспечении интересов нашей страны. Это обязательное условие", - сказал песков, согласно государственным росСМИ.
песков также "исключил принятие европейского миротворческого присутствия в Украине", которое является частью плана, представленного США Украине и ее союзникам в Париже на прошлой неделе, пишет издание.
Ожидается, что на этой неделе Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, встретится с путиным в москве в четвертый раз в этом году.
Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте15.04.25, 20:44 • 8008 просмотров