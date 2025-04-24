Рютте собирается призвать США не принуждать Украину к пророссийскому мирному соглашению - FT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет призывать администрацию президента США Дональда Трампа не принуждать Украину принять мирное соглашение против ее воли, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Рютте воспользуется встречами с близкими помощниками Трампа в четверг, чтобы доказать, что несправедливое мирное урегулирование", которое "утихомирит" российского диктатора владимира путина, "увеличит угрозу москвы для Европы", заявили три официальных лица, проинформированные о подготовке.

"Рютте воспользуется встречами с министром обороны Трампа Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем, чтобы подчеркнуть, что европейская безопасность также окажется под угрозой, если Киеву будет навязано пропутинское урегулирование", говорят люди.

"Главное послание - заставить американцев понять, что поставлено на карту", - сказал один дипломат НАТО. Рютте также обсудит, как лучше координировать перенос большей части бремени обороны Европы НАТО с США на европейские вооруженные силы, говорят люди.

Другие западные лидеры также увеличивают усилия, чтобы повлиять на жесткую позицию Трампа. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "воспользуется" любой возможностью поговорить с Трампом на похоронах Папы Франциска в субботу, сказал ее пресс-секретарь в четверг.

Давно запланированный визит Рютте в Вашингтон, прежде всего сосредоточенный на подготовке к саммиту лидеров НАТО в июне, происходит на фоне того, что стремление Трампа к быстрому мирному соглашению в Украине грозит вбить клин между США и европейскими союзниками Киева, пишет издание.

дмитрий песков, пресс-секретарь путина, заявил журналистам в четверг, что позиция Трампа по полуострову, на который россия вторглась и силой аннексировала его у Украины в 2014 году, "полностью соответствует российской позиции".

"россия предложила отказаться от некоторых оставшихся претензий путина на украинскую территорию, которая не находится под ее контролем, но не проявила желания соглашаться на какое-либо мирное соглашение, если ее основные требования не будут выполнены", - отмечает издание.

"президент путин выступает за достижение мира при обеспечении интересов нашей страны. Это обязательное условие", - сказал песков, согласно государственным росСМИ.

песков также "исключил принятие европейского миротворческого присутствия в Украине", которое является частью плана, представленного США Украине и ее союзникам в Париже на прошлой неделе, пишет издание.

Ожидается, что на этой неделе Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, встретится с путиным в москве в четвертый раз в этом году.

Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте