Рютте собирается призвать США не принуждать Украину к пророссийскому мирному соглашению - FT

$41.670.15
47.540.17
ukenru
"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
12:42 • 6656 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

11:00 • 18674 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

08:13 • 59467 просмотра

Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи

23 апреля, 17:58 • 114559 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 146530 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 205818 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 104103 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 174193 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 60650 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 42568 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+26°
3м/с
27%
746 мм
Популярные новости

США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW

24 апреля, 03:28 • 110945 просмотра

Враг вывел 11 ракетоносителей с "Калибрами" на борту в Черное море - ВМС ВСУ

24 апреля, 03:44 • 62192 просмотра

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

24 апреля, 05:06 • 57271 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 65027 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

08:47 • 25616 просмотра
публикации

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

11:00 • 24125 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 205821 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 118557 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 174193 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 128154 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Сирил Рамафоса

Владимир Зеленский

Кайя Каллас

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Польша

Китай

Реклама
УНН Lite

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

08:47 • 26554 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 65956 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 49979 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 56668 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 67201 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Financial Times

ТикТок

Saab JAS 39 Gripen

Дассо Мираж 2000

Рютте собирается призвать США не принуждать Украину к пророссийскому мирному соглашению - FT

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте будет убеждать администрацию Трампа не навязывать Украине мирное соглашение, которое бы умиротворило путина. Он подчеркнет, что это увеличит угрозу для Европы.

Рютте собирается призвать США не принуждать Украину к пророссийскому мирному соглашению - FT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет призывать администрацию президента США Дональда Трампа не принуждать Украину принять мирное соглашение против ее воли, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Рютте воспользуется встречами с близкими помощниками Трампа в четверг, чтобы доказать, что несправедливое мирное урегулирование", которое "утихомирит" российского диктатора владимира путина, "увеличит угрозу москвы для Европы", заявили три официальных лица, проинформированные о подготовке.

"Рютте воспользуется встречами с министром обороны Трампа Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем, чтобы подчеркнуть, что европейская безопасность также окажется под угрозой, если Киеву будет навязано пропутинское урегулирование", говорят люди.

"Главное послание - заставить американцев понять, что поставлено на карту", - сказал один дипломат НАТО. Рютте также обсудит, как лучше координировать перенос большей части бремени обороны Европы НАТО с США на европейские вооруженные силы, говорят люди.

Другие западные лидеры также увеличивают усилия, чтобы повлиять на жесткую позицию Трампа. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "воспользуется" любой возможностью поговорить с Трампом на похоронах Папы Франциска в субботу, сказал ее пресс-секретарь в четверг.

Давно запланированный визит Рютте в Вашингтон, прежде всего сосредоточенный на подготовке к саммиту лидеров НАТО в июне, происходит на фоне того, что стремление Трампа к быстрому мирному соглашению в Украине грозит вбить клин между США и европейскими союзниками Киева, пишет издание.

дмитрий песков, пресс-секретарь путина, заявил журналистам в четверг, что позиция Трампа по полуострову, на который россия вторглась и силой аннексировала его у Украины в 2014 году, "полностью соответствует российской позиции".

"россия предложила отказаться от некоторых оставшихся претензий путина на украинскую территорию, которая не находится под ее контролем, но не проявила желания соглашаться на какое-либо мирное соглашение, если ее основные требования не будут выполнены", - отмечает издание.

"президент путин выступает за достижение мира при обеспечении интересов нашей страны. Это обязательное условие", - сказал песков, согласно государственным росСМИ.

песков также "исключил принятие европейского миротворческого присутствия в Украине", которое является частью плана, представленного США Украине и ее союзникам в Париже на прошлой неделе, пишет издание.

Ожидается, что на этой неделе Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, встретится с путиным в москве в четвертый раз в этом году.

Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте15.04.25, 20:44 • 8008 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Марк Рютте
Европейская комиссия
Financial Times
NATO
Папа Франциск
Вашингтон
Дональд Трамп
Париж
Европа
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Brent
$66.65
Bitcoin
$92,778.30
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$33.60
Золото
$3,346.74
Ethereum
$1,757.85