Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в НАТО необратим, и ничего не изменилось, однако Украине никто не обещал, что вступление в Альянс станет частью мирного соглашения. Об этом Рютте сказал в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

Да, абсолютно. Таким был результат Вашингтонского саммита. Путь Украины в НАТО необратим, и ничего не изменилось

Он отметил, что когда в НАТО говорили, что Украина однажды станет членом Альянса, никто не обещал, что это будет частью мирного соглашения.

Никто не обещал Украине, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения, но когда речь идет о будущем членстве Украины в НАТО, то решения, принятые на Вашингтонском саммите, неизменны