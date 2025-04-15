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Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте

Киев • УНН

 • 7592 просмотра

Генсек НАТО заявил, что курс Украины на вступление в Альянс остается неизменным после саммита в Вашингтоне. В то же время, Рютте подчеркнул, что членство в НАТО не является условием мирного соглашения для Украины.

Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в НАТО необратим, и ничего не изменилось, однако Украине никто не обещал, что вступление в Альянс станет частью мирного соглашения. Об этом Рютте сказал в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

Да, абсолютно. Таким был результат Вашингтонского саммита. Путь Украины в НАТО необратим, и ничего не изменилось 

- сказал Рютте.

Он отметил, что когда в НАТО говорили, что Украина однажды станет членом Альянса, никто не обещал, что это будет частью мирного соглашения.

Никто не обещал Украине, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения, но когда речь идет о будущем членстве Украины в НАТО, то решения, принятые на Вашингтонском саммите, неизменны 

- отметил Рютте.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу, и подтвердил непоколебимую поддержку Украине со стороны Альянса.

Генсек НАТО вместе с Зеленским посетил Одессу и заверил в поддержке Украины15.04.25, 16:53 • 9150 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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