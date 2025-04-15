Шлях України до НАТО незворотний, нічого не змінилося - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО заявив, що курс України на вступ до Альянсу залишається незмінним після саміту у Вашингтоні. Водночас, Рютте наголосив, що членство в НАТО не є умовою мирної угоди для України.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що шлях України до НАТО незворотній, і нічого не змінилося, проте Україні ніхто не обіцяв, що вступ до Альянсу стане частиною мирної угоди. Про це Рютте сказав в інтерв’ю в ефірі телемарафону, передає УНН.
Так, абсолютно. Таким був результат Вашингтонського саміту. Шлях України до НАТО незворотній, і нічого не змінилося
Він зазначив, що коли в НАТО говорили, що Україна одного дня членом Альянсу, ніхто не обіцяв, що це буде частиною мирної угоди.
Ніхто не обіцяв Україні, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди, але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняті на Вашингтонському саміті незмінні
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу, і підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу.
Генсек НАТО разом із Зеленським відвідав Одесу та запевнив у підтримці України15.04.25, 16:53 • 9218 переглядiв