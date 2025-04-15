Шлях України до НАТО незворотний, нічого не змінилося - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що шлях України до НАТО незворотній, і нічого не змінилося, проте Україні ніхто не обіцяв, що вступ до Альянсу стане частиною мирної угоди. Про це Рютте сказав в інтерв’ю в ефірі телемарафону, передає УНН.

Так, абсолютно. Таким був результат Вашингтонського саміту. Шлях України до НАТО незворотній, і нічого не змінилося

Він зазначив, що коли в НАТО говорили, що Україна одного дня членом Альянсу, ніхто не обіцяв, що це буде частиною мирної угоди.

Ніхто не обіцяв Україні, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди, але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняті на Вашингтонському саміті незмінні