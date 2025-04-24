Рютте збирається закликати США не примушувати Україну до проросійської мирної угоди - FT

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликатиме адміністрацію президента США Дональда Трампа не примушувати Україну прийняти мирну угоду проти її волі, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Рютте скористається зустрічами з близькими помічниками Трампа в четвер, щоб довести, що несправедливе мирне врегулювання", яке "утихомирить" російського диктатора володимира путіна, "збільшить загрозу москви для Європи", заявили три офіційні особи, поінформовані про підготовку.

"Рютте скористається зустрічами з міністром оборони Трампа Пітом Гегсетом, держсекретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцем, щоб наголосити, що європейська безпека також опиниться під загрозою, якщо Києву буде нав'язане пропутінське врегулювання", кажуть люди.

"Головне послання - змусити американців зрозуміти, що поставлено на карту", - сказав один дипломат НАТО. Рютте також обговорить, як найкраще координувати перенесення більшої частини тягаря оборони Європи НАТО із США на європейські збройні сили, кажуть люди.

Інші західні лідери також збільшують зусилля, щоб вплинути на жорстку позицію Трампа. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "скористається" будь-якою можливістю поговорити з Трампом на похороні Папи Франциска у суботу, сказав її прессекретар у четвер.

Давно запланований візит Рютте до Вашингтона, насамперед зосереджений на підготовці до саміту лідерів НАТО у червні, відбувається на тлі того, що прагнення Трампа до швидкої мирної угоди в Україні загрожує вбити клин між США та європейськими союзниками Києва, пише видання.

дмитро пєсков, прессекретар путіна, заявив журналістам у четвер, що позиція Трампа щодо півострову, на який росія вторглася і силою анексувала його в України в 2014 році, "повністю відповідає російській позиції".

"Росія запропонувала відмовитися від деяких решти претензій путіна на українську територію, яка не знаходиться під її контролем, але не виявила бажання погоджуватися на будь-яку мирну угоду, якщо її основні вимоги не будуть виконані", - зазначає видання.

"Президент путін виступає за досягнення миру при забезпеченні інтересів нашої країни. Це обов'язкова умова", - сказав пєсков, згідно з державними росЗМІ.

пєсков також "виключив прийняття європейської миротворчої присутності в Україні", яка є частиною плану, представленого США Україні та її союзникам у Парижі минулого тижня, пише видання.

Очікується, що цього тижня Стів Віткофф, спеціальний посланець Трампа, зустрінеться з путіним у москві вчетверте цього року.

Шлях України до НАТО незворотний, нічого не змінилося - Рютте