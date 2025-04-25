Стармер надеется на прекращение огня в Украине уже к лету

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету. Об этом он сказал в интервью изданию The Telegraph, сообщает УНН.

Детали

Также, по словам политика, Украине должно быть разрешено диктовать собственные условия любого мирного соглашения с россией.

Именно Украина должна решать эти вопросы – это не дело других людей решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И россия должна сесть за стол для безоговорочного прекращения огня - убежден Стармер.

Кроме того, по его мнению, Президент Украины Владимир Зеленский не виноват в том, что мирного соглашения пока достичь не удалось.

Никогда не забывайте, что Зеленскому предложили безопасный выезд из его страны в первую неделю конфликта. В тот момент все думали, что россия очень быстро добьется успеха в своем намерении захватить Украину. И он остался воевать и руководить своей страной, что он делал с огромным мужеством и стойкостью в течение более трех лет, как и вся его страна - подчеркнул британский премьер.

Он добавил, что прекращение огня должно происходить на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, "и это должно быть длительное прекращение огня".

Напомним

По информации The Times, Великобритания может отменить планы отправки тысяч военных в Украину. По данным источников издания, в Лондоне считают "слишком рискованным" отправлять сухопутные силы из-за риска более широкого конфликта в случае разрыва соглашения о прекращении огня с россией.

В офисе Стармера отреагировали на решение Рубио не участвовать в мирных переговорах в Лондоне