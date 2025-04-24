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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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Британія може скасувати плани відправки військ в Україну - The Times

Київ • УНН

 • 3094 перегляди

Через ризик ескалації конфлікту Британія переглядає плани відправки військ в Україну. Увага буде зосереджена на переозброєнні армії та реконструкції.

Британія може скасувати плани відправки військ в Україну - The Times

Велика Британія може скасувати плани відправки тисяч військових в Україну. Про це пише The Times із посиланням на власні джерела, повідомляє УНН.

Деталі

За даними джерел видання, у Лондоні вважають "надто ризикованим" відправляти сухопутні сили через ризик ширшого конфлікту в разі розриву угоди про припинення вогню з росією.

Британія та Європа більше не матимуть наземних сил, які охоронятимуть ключові міста, порти та атомні електростанції для забезпечення миру

- йдеться у статті.

Водночас, за даними видання, є надія, що ця зміна у військовій підтримці України може призвести до того, що москва "зрушить свої червоні лінії для досягнення мирної угоди". Натомість увага в рамках зобов’язань щодо безпеки України буде зосереджена на реконструкції та переозброєнні української армії із захистом з повітря та моря.

Британські та французькі військові інструктори будуть направлені на Західну Україну. Таким чином було б виконано зобов’язання щодо розміщення сил всередині країни, однак вони не перебували б поблизу лінії фронту, не охороняли ключові об’єкти та не захищали українських військових

- зазначають автори.

Також вказується, що, згідно з планами, Туреччина відіграватиме свою роль в питанні безпеки на морі.

Нагадаємо

Днями прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера заявив, що "Україні самій вирішувати своє майбутнє" після ультиматуму віце-президента США Джей Ді Венса, що США вийдуть із переговорів, якщо мирну угоду з росією не буде погоджено. Водночас, за його словами, Британія "ніколи не залишить Україну".

"Це не є діями людини миру": Велика Британія засудила масовану атаку росії на Україну24.04.25, 14:32 • 3994 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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