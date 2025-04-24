Британия может отменить планы отправки войск в Украину – The Times

Великобритания может отменить планы отправки тысяч военных в Украину. Об этом пишет The Times со ссылкой на собственные источники, сообщает УНН.

Детали

По данным источников издания, в Лондоне считают "слишком рискованным" отправлять сухопутные силы из-за риска более широкого конфликта в случае разрыва соглашения о прекращении огня с россией.

Британия и Европа больше не будут иметь наземных сил, которые будут охранять ключевые города, порты и атомные электростанции для обеспечения мира - говорится в статье.

В то же время, по данным издания, есть надежда, что это изменение в военной поддержке Украины может привести к тому, что москва "сдвинет свои красные линии для достижения мирного соглашения". Вместо этого внимание в рамках обязательств по безопасности Украины будет сосредоточено на реконструкции и перевооружении украинской армии с защитой с воздуха и моря.

Британские и французские военные инструкторы будут направлены на Западную Украину. Таким образом было бы выполнено обязательство по размещению сил внутри страны, однако они не находились бы вблизи линии фронта, не охраняли бы ключевые объекты и не защищали бы украинских военных - отмечают авторы.

Также указывается, что, согласно планам, Турция будет играть свою роль в вопросе безопасности на море.

Напомним

На днях пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что "Украине самой решать свое будущее" после ультиматума вице-президента США Джей Ди Венса, что США выйдут из переговоров, если мирное соглашение с россией не будет согласовано. В то же время, по его словам, Британия "никогда не оставит Украину".

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