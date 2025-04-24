Британия может отменить планы отправки войск в Украину – The Times

$41.670.15
47.540.17
ukenru
рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
18:25 • 8432 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
16:02 • 23401 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 42957 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

24 апреля, 11:00 • 60760 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

23 апреля, 17:58 • 155822 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 177997 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 249118 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 110758 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 197472 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 62239 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
1.7м/с
62%
746 мм
Популярные новости

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 79530 просмотра

Первые минуты после удара рф по Киеву: Белошицкий показал видео

24 апреля, 12:26 • 39398 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

14:13 • 24684 просмотра

В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска - Укрзализныця

14:45 • 12019 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

15:17 • 15785 просмотра
публикации

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 79579 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 249118 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 143688 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 197472 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 148127 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Сирил Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Южная Африка

Франция

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

15:17 • 15816 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

14:13 • 24718 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 62274 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 92596 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 57643 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Нью-Йорк Таймс

9К720 Искандер

КАБ-250

Британия может отменить планы отправки войск в Украину – The Times

Киев • УНН

 • 1782 просмотра

Из-за риска эскалации конфликта Британия пересматривает планы отправки войск в Украину. Внимание будет сосредоточено на перевооружении армии и реконструкции.

Британия может отменить планы отправки войск в Украину – The Times

Великобритания может отменить планы отправки тысяч военных в Украину. Об этом пишет The Times со ссылкой на собственные источники, сообщает УНН.

Детали

По данным источников издания, в Лондоне считают "слишком рискованным" отправлять сухопутные силы из-за риска более широкого конфликта в случае разрыва соглашения о прекращении огня с россией.

Британия и Европа больше не будут иметь наземных сил, которые будут охранять ключевые города, порты и атомные электростанции для обеспечения мира

- говорится в статье.

В то же время, по данным издания, есть надежда, что это изменение в военной поддержке Украины может привести к тому, что москва "сдвинет свои красные линии для достижения мирного соглашения". Вместо этого внимание в рамках обязательств по безопасности Украины будет сосредоточено на реконструкции и перевооружении украинской армии с защитой с воздуха и моря.

Британские и французские военные инструкторы будут направлены на Западную Украину. Таким образом было бы выполнено обязательство по размещению сил внутри страны, однако они не находились бы вблизи линии фронта, не охраняли бы ключевые объекты и не защищали бы украинских военных

- отмечают авторы.

Также указывается, что, согласно планам, Турция будет играть свою роль в вопросе безопасности на море.

Напомним

На днях пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что "Украине самой решать свое будущее" после ультиматума вице-президента США Джей Ди Венса, что США выйдут из переговоров, если мирное соглашение с россией не будет согласовано. В то же время, по его словам, Британия "никогда не оставит Украину".

"Это не действия человека мира": Великобритания осудила массированную атаку россии на Украину24.04.25, 14:32 • 3988 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Великобритания
Турция
Украина
Brent
$66.40
Bitcoin
$93,393.00
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.57
Золото
$3,346.71
Ethereum
$1,763.72