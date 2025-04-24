"Это не действия человека мира": Великобритания осудила массированную атаку россии на Украину

Великобритания осудила массированную атаку россии на Украину, в результате которой погибли и были ранены мирные жители.

Об этом сообщил Дэвид Лэмми министр иностранных дел Великобритании передает УНН.

Мы осуждаем последнее военное нападение россии на Киев и по всей Украине, в результате которого погибли и были ранены десятки мирных жителей - говорится в заметке.

Также чиновник подчеркнул, что ночная атака совпала с переговорами в Лондоне, где украинские представители находились для разрешения конфликта.

Пока украинские министры были в Лондоне, работая над миром, путинская россия атаковала украинский народ. Это не является действиями человека мира - добавляет Лэмми.

Ранее УНН писал, что дипломаты и чиновники европейских стран выразили Украине свою поддержку и призвали противостоять преступным действиям россии. Свою поддержку Украине выразила президент Молдовы Майя Санду, посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, министерша иностранных дел Латвии Байба Браже и главная дипломатка ЕС Кая Каллас.