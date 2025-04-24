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Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля
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Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

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"Это не действия человека мира": Великобритания осудила массированную атаку россии на Украину

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Лондон осудил атаку рф на Киев и другие города Украины, приведшую к жертвам среди гражданских. Подчеркнуто, что это произошло во время мирных переговоров в Лондоне.

"Это не действия человека мира": Великобритания осудила массированную атаку россии на Украину

Великобритания осудила массированную атаку россии на Украину, в результате которой погибли и были ранены мирные жители.

Об этом сообщил Дэвид Лэмми министр иностранных дел Великобритании передает УНН.

Мы осуждаем последнее военное нападение россии на Киев и по всей Украине, в результате которого погибли и были ранены десятки мирных жителей

- говорится в заметке.

Также чиновник подчеркнул, что ночная атака совпала с переговорами в Лондоне, где украинские представители находились для разрешения конфликта.

Пока украинские министры были в Лондоне, работая над миром, путинская россия атаковала украинский народ. Это не является действиями человека мира

- добавляет Лэмми.

Ранее УНН писал, что дипломаты и чиновники европейских стран выразили Украине свою поддержку и призвали противостоять преступным действиям россии. Свою поддержку Украине выразила президент Молдовы Майя Санду, посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, министерша иностранных дел Латвии Байба Браже и главная дипломатка ЕС Кая Каллас.

Алена Уткина

Алена Уткина

политика
Дэвид Лэмми
Кайя Каллас
Латвия
Майя Санду
Европейский Союз
Великобритания
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