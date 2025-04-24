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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня
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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

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"Це не є діями людини миру": Велика Британія засудила масовану атаку росії на Україну

Київ • УНН

 • 2574 перегляди

Лондон засудив атаку рф на Київ та інші міста України, що призвела до жертв серед цивільних. Підкреслено, що це сталося під час мирних переговорів у Лондоні.

"Це не є діями людини миру": Велика Британія засудила масовану атаку росії на Україну

Велика Британія засудила масовану атаку росії на Україну, через яку загинули та були поранені мирні жителі.

Про це повідомив Девід Леммі міністр закордонних справ Великої Британії передає УНН.

Ми засуджуємо останній військовий напад росії на Київ та по всій Україні, в результаті якого загинули та були поранені десятки мирних жителів

- йдеться в дописі.

Також посадовець підкреслив, що нічна атака співпала із переговорами у Лондоні, де українські представники перебували задля вирішення конфлікту.

Поки українські міністри були в Лондоні, працюючи над миром, путінська росія атакувала український народ. Це не є діями людини миру

- додає Леммі.

Раніше УНН писав, що дипломати та урядовці європейських країх висловили Україні свою підтримку і закликали протистояти злочинним діям росії. Свою підтримку Україні висловила президентка Молдови Мая Санду, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, міністерка іноземних справ Латвії Байба Браже та головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Політика
Девід Ламмі
Кая Каллас
Латвія
Майя Санду
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