"Це не є діями людини миру": Велика Британія засудила масовану атаку росії на Україну
Київ • УНН
Лондон засудив атаку рф на Київ та інші міста України, що призвела до жертв серед цивільних. Підкреслено, що це сталося під час мирних переговорів у Лондоні.
Велика Британія засудила масовану атаку росії на Україну, через яку загинули та були поранені мирні жителі.
Про це повідомив Девід Леммі міністр закордонних справ Великої Британії передає УНН.
Ми засуджуємо останній військовий напад росії на Київ та по всій Україні, в результаті якого загинули та були поранені десятки мирних жителів
Також посадовець підкреслив, що нічна атака співпала із переговорами у Лондоні, де українські представники перебували задля вирішення конфлікту.
Поки українські міністри були в Лондоні, працюючи над миром, путінська росія атакувала український народ. Це не є діями людини миру
Раніше УНН писав, що дипломати та урядовці європейських країх висловили Україні свою підтримку і закликали протистояти злочинним діям росії. Свою підтримку Україні висловила президентка Молдови Мая Санду, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, міністерка іноземних справ Латвії Байба Браже та головна дипломатка ЄС Кая Каллас.