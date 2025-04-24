"Це не є діями людини миру": Велика Британія засудила масовану атаку росії на Україну

Велика Британія засудила масовану атаку росії на Україну, через яку загинули та були поранені мирні жителі.

Про це повідомив Девід Леммі міністр закордонних справ Великої Британії передає УНН.

Ми засуджуємо останній військовий напад росії на Київ та по всій Україні, в результаті якого загинули та були поранені десятки мирних жителів