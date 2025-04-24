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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня
11:00 • 10106 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Київ • УНН

 • 9680 перегляди

Європейські дипломати засудили масований удар росії по Києву, внаслідок якого загинули люди. Вони висловили підтримку Україні та закликали до посилення протидії агресору.

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Цієї ночі росія завдала по Києву комбінованого удару, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе, внаслідок чого загинуло дев'ять людей, а понад 70 зазнали поранень. Дипломати та урядовці європейських країх висловили Україні свою підтримку і закликали протистояти злочинним діям росії, пише УНН.

Деталі

"Тільки мир через силу може спрацювати: росію потрібно примусити до миру, а самооборону України - посилити", - заявила міністерка іноземних справ Латвії Байба Браже.

Вона додала, що сьогоднішні масові атаки на мирних мешканців України доводять, що "м'ясник у кремлі" налаштований на війну. Жодних ознак миру нема.

Свою підтримку Україні також висловила президентка Молдови Мая Санду, яка заявила, що попри очікування світу на війну, росія демонструє, що прагне не миру, а руйнувань і смерті.

"Поки світ сподівається на припинення вогню, Росія знову демонструє, що не прагне миру, а лише смерті та руйнувань. Її остання ракетна атака на Київ призвела до загибелі і поранення мирних жителів. Молдова засуджує цей терор", - заявила Санду.

Вона також додала, що Україна потребує більшої підтримки та сильнішої протиповітряної оборони.

"Тільки сила може зупинити цю війну", - підкреслила лідерка Молдови.

ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки росії на цивільне населення України24.04.25, 13:34 • 4496 переглядiв

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що дії росії є знущанням над миром, а не прагненням до нього.

"Стверджуючи, що прагне миру, Росія завдала смертоносного авіаудару по Києву. Це не прагнення до миру, це знущання над ним. Справжньою перешкодою є не Україна, а росія, цілі війни якої не змінилися", - заявила Каллас.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що російська ракета цієї ночі зруйнувала цілий житловий квартал.

"Минулої ночі російська ракета зруйнувала цілий житловий квартал у Києві. 9 загиблих, серед них діти. Люди досі перебувають під завалами", - повідомила Матернова.

Вона додала, що будинок одного з її співробітників зачепило вибуховою хвилею, людина не постраждала.

"Це смертельна лотерея росії, з якою Україна живе щодня", - підсумувала Матернова.

Також свою реакцію на російський удар оприлюднило посольство Італії.

"Ще одна ніч російських атак по всій території України.Лише у Києві вже 9 жертв серед цивільного населення та понад 70 поранених;триває розбір завалів зруйнованих будинків. Рішуче засуджуємо таку жахливу насильницьку жорстокість.Ми підтримуємо Україну в пошуках справедливого миру", - говориться у повідомленні.

Доповнення

У Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - повідомив мер Києва Кличко.

Павло Зінченко

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