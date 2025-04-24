Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Цієї ночі росія завдала по Києву комбінованого удару, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе, внаслідок чого загинуло дев'ять людей, а понад 70 зазнали поранень. Дипломати та урядовці європейських країх висловили Україні свою підтримку і закликали протистояти злочинним діям росії, пише УНН.

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"Тільки мир через силу може спрацювати: росію потрібно примусити до миру, а самооборону України - посилити", - заявила міністерка іноземних справ Латвії Байба Браже.

Вона додала, що сьогоднішні масові атаки на мирних мешканців України доводять, що "м'ясник у кремлі" налаштований на війну. Жодних ознак миру нема.

Свою підтримку Україні також висловила президентка Молдови Мая Санду, яка заявила, що попри очікування світу на війну, росія демонструє, що прагне не миру, а руйнувань і смерті.

"Поки світ сподівається на припинення вогню, Росія знову демонструє, що не прагне миру, а лише смерті та руйнувань. Її остання ракетна атака на Київ призвела до загибелі і поранення мирних жителів. Молдова засуджує цей терор", - заявила Санду.

Вона також додала, що Україна потребує більшої підтримки та сильнішої протиповітряної оборони.

"Тільки сила може зупинити цю війну", - підкреслила лідерка Молдови.

ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки росії на цивільне населення України

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що дії росії є знущанням над миром, а не прагненням до нього.

"Стверджуючи, що прагне миру, Росія завдала смертоносного авіаудару по Києву. Це не прагнення до миру, це знущання над ним. Справжньою перешкодою є не Україна, а росія, цілі війни якої не змінилися", - заявила Каллас.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що російська ракета цієї ночі зруйнувала цілий житловий квартал.

"Минулої ночі російська ракета зруйнувала цілий житловий квартал у Києві. 9 загиблих, серед них діти. Люди досі перебувають під завалами", - повідомила Матернова.

Вона додала, що будинок одного з її співробітників зачепило вибуховою хвилею, людина не постраждала.

"Це смертельна лотерея росії, з якою Україна живе щодня", - підсумувала Матернова.

Також свою реакцію на російський удар оприлюднило посольство Італії.

"Ще одна ніч російських атак по всій території України.Лише у Києві вже 9 жертв серед цивільного населення та понад 70 поранених;триває розбір завалів зруйнованих будинків. Рішуче засуджуємо таку жахливу насильницьку жорстокість.Ми підтримуємо Україну в пошуках справедливого миру", - говориться у повідомленні.

Доповнення

У Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - повідомив мер Києва Кличко.