ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки росії на цивільне населення України

Організація з безпеки та співробітництва в Європі скликає спеціальну постійну раду через атаки рф на цивільне населення України.

Про це повідомила Еліна Валтонен, міністр закордонних справ Фінляндії передає УНН.

За її словами, росія продовжує націлюватися на цивільне населення, що підкреслює те, що рф не виявляє справжньої зацікавленості в досягненні миру.

Сьогодні ми збираємо спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі напади на населені пункти в Україні. Ми повинні забезпечити відповідальність росії для досягнення справедливого та тривалого миру - йдеться у дописі.

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Вночі 24 квітня росія завдала масованого та комбінованого ракетного удару по Україні. Основним фокусом атаки стала столиця. У київських лікарнях наразі перебуває 31 людина, в тому числі 5 дітей, після нічної атаки. Загальна кількість постраждалих у столиці сягає 70 людей, триває розбір завалів у Святошинському районі.

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