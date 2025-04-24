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Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї
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Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї

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ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки росії на цивільне населення України

Київ • УНН

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Через триваючі російські атаки на цивільне населення України, ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду. Мета - притягнути росію до відповідальності та сприяти справедливому миру.

ОБСЄ скликає спеціальну постійну раду через атаки росії на цивільне населення України

Організація з безпеки та співробітництва в Європі скликає спеціальну постійну раду через атаки рф на цивільне населення України.

Про це повідомила Еліна Валтонен, міністр закордонних справ Фінляндії передає УНН.

За її словами, росія продовжує націлюватися на цивільне населення, що підкреслює те, що рф не виявляє справжньої зацікавленості в досягненні миру.

Сьогодні ми збираємо спеціальну постійну раду у відповідь на триваючі напади на населені пункти в Україні. Ми повинні забезпечити відповідальність росії для досягнення справедливого та тривалого миру

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Вночі 24 квітня росія завдала масованого та комбінованого ракетного удару по Україні. Основним фокусом атаки стала столиця. У київських лікарнях наразі перебуває 31 людина, в тому числі 5 дітей, після нічної атаки. Загальна кількість постраждалих у столиці сягає 70 людей, триває розбір завалів у Святошинському районі.

Поворот Трампа в бік росії навряд чи принесе мир Україні - очільниця МЗС Фінляндії04.03.25, 17:41 • 22366 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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Організація з безпеки і співробітництва в Європі
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