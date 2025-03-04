Поворот Трампа в бік росії навряд чи принесе мир Україні - очільниця МЗС Фінляндії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила у вівторок, 4 березня, що поворот Вашингтона в бік росії навряд чи покладе кінець війні в Україні, і що президент Дональд Трамп, швидше за все, з часом це визнає. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Валтонен заявила, що "трохи стурбована" нещодавнім наказом США призупинити наступальні кібероперації проти росії під час переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні. Пентагон спростував повідомлення про призупинення кібероперацій.

Це, ймовірно, частина великої стратегії, яку обрав Білий дім, щоб побачити, чи може цей курс дій привести до миру, фактично заспокоївши росію та чинячи певний тиск на Україну - сказав Валтонен у відповідь на запитання про кіберпаузу на заході.

Вона також додала, що на її особистий погляд, це має бути якраз навпаки, і вона вірить, що президент Трамп і його команда з часом помітять, що це, ймовірно, не працює.

Нагадаємо

Кіберкомандування США зупинило операції та планування кібератак проти росії на тлі політики Трампа. Експерти попереджають про підвищену вразливість США до потенційних атак з боку російських хакерів.

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